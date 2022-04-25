Пара доллар/рубль может завершить текущую неделю в интервале 75-77 руб./$1 - Росбанк

Пара доллар/рубль может завершить текущую неделю в интервале 75-77 руб./$1, а евро/рубль - в интервале 80-83 руб./EUR1, сообщается в комментарии Росбанка.

"Если абстрагироваться от точечных скачков и провалов курса рубля, который мы наблюдали на прошлой неделе, то тренд на укрепление национальной валюты сохранился, - констатируют аналитики банка. - Основным фактором для укрепления курса остается перекос между спросом предложением валюты. Притом предложение в преддверии налоговых дат обрело усиленную интенсивность, а спрос остался зарегулирован капитальными ограничениями Банка России. На текущей неделе основными налоговыми датами являются 25 и 28 апреля, после чего интенсивность продаж валютной выручки может пойти на спад".

Новостная повестка остается довольно напряженной в свете геополитических процессов. Подобная картина дополняется интенсивным разворотом глобальных настроений в пользу укрепления доллара США.

"Основные бенчмарки для нас - евро-доллар и доллар-юань - продемонстрировали коррекцию до 1,07 и 6,54 соответственно. Однако для локального рынка более важным может стать отказ Банка России от использования показателей Forex для установления ежедневных расчетных кросс-курсов. С 25 апреля регулятор будет определять курсы для пар евро-рубль и юань-рубль аналогично с парой доллар-рубль, на основе итогов торгов на Мосбирже в период с 10:00 до 15:30 (МСК). На этом фоне доллар-рубль может приступить к коррекции в направлении интервала 75-77 руб./$1, а евро-рубль - интервала 80-83 руб./EUR1 к концу предстоящей недели", - отмечают эксперты Росбанка.

По их мнению, помимо рыночных настроений потенциальное снижение ключевой ставки Банком России в пятницу (стоит ожидать снижение на 100-200 б.п.) будет сдерживать привлекательность рублевых активов, по сравнению с защитной валютной стратегией.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.