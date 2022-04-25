Давление на промышленный сектор увеличивается - "Финам"

Давление на промышленный сектор РФ увеличивается, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Темпы падения деловой активности в российской промышленности в марте 2022г заметно ускорились и оказались самыми стремительными с мая 2020г, - указывают аналитики инвесткомпании. - Начало военной операции на Украине и последовавшие за этим беспрецедентные санкции со стороны Запада сильно ударили по экономике страны, что оказало отрицательное воздействие и на промышленный сектор. Заметно ускорилось инфляционное давление в свете ослабления рубля и роста цен на отдельные продовольственные товары, что негативно сказалось на внутренней покупательной способности. При этом резко обрушилось число экспортных заказов на фоне эскалации геополитической напряженности и отказа некоторых клиентов от сотрудничества с российскими предприятиями. Ослабление потребительского спроса и последующее за этим сокращение новых продаж привели к существенному падению объемов производства. Снижение загрузки производственных мощностей повлекло за собой сокращение найма и численности работников".

По оценкам экспертов "Финама", отрицательная тенденция в промышленности России сохранится во II квартале 2022г ввиду действия экономических санкций, что будет сопровождаться дальнейшим сокращением объемов производства, нарушением логистических цепочек поставок, сжатием экспортных поставок и иностранных инвестиций, а также значительным снижением внутренних инвестиций на фоне рекордного повышения ключевой ставки.

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