Банковские акции первыми начнут отыгрывать улучшение биржевой конъюнктуры - BCS Express

Банковские акции первыми начнут отыгрывать улучшение биржевой конъюнктуры, говорится в материале BCS Express. В частности, это будут акции Сбербанка, ВТБ, TCS Group, БСП и МКБ, полагает аналитик Михаил Зельцер.

"Акции финансовых компаний наиболее чувствительны к рыночному сентименту, - подчеркивает эксперт инвесткомпании. - На волне всеобщего оптимизма бумаги кредитных организаций показывают более выразительную восходящую динамику. А в моменты инвестиционного уныния данные инструменты падают быстрее всех. Задача 2022г заключается в бесперебойной работе внутри страны при имеющихся тотальных ограничениях на внешнем контуре. О рентабельности не может быть и речи. В оценочные модели сейчас закладывается провал капитала банковской системы вплоть до 50%, что равносильно потери у разных банков 2-3 годовых прибылей. Полагаем, итоговая картина будет не столь драматична, но просадка в 30% капитала вполне вероятна".

Стратег BCS Express полагает, что по данному критерию оценки наибольший ущерб предстоит испытать ВТБ и Сбербанку (входят в SDN-лист). Есть и поддерживающий крупнейшие банки фактор - в эпоху кризиса доля квазигосударственных структур в системе растет. Меньшее давление ощутят БСП, МКБ, а TCS Group может показать ограниченный провал по абсолютным показателям.

Дивидендный вопрос сейчас вообще не стоит, подчеркивает Зельцер. Центробанк рекомендовал перенести распределения прибыли прошлых периодов на фоне чрезвычайного давления рыночной конъюнктуры на капитал кредитных организаций.

"Самыми ликвидными бумагами из банковской группы на рынке являются Сбербанк, ВТБ, TCSG. Акции БСП и МКБ по объемам торгов уступают лидерам на порядок. Отсюда и относительно низкий интерес активных игроков к двум последним инструментам. Однако именно данный факт приводит и к пониженной волатильности инструментов, что немаловажно для консервативных участников. данной номинации для активных трейдеров больше подходят бумаги Сбербанка, ВТБ, TCSG. Они же в первую очередь и начнут восстанавливаться, когда улучшится внешний фон. Риском для инвестора выступает глубина просадки высоковолатильных бумаг до того момента, как акции нащупают локальное дно. Большее спокойствие инвесторы могут ощущать в БСП и МКБ", - пишет аналитик BCS Express.

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