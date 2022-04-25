Возможно продолжение укрепления рубля в ближайшие дни - "Русс-Инвест"

Возможно продолжение укрепления курса рубля от текущих уровней вплоть до заседания Банка России в пятницу, 29 апреля, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Российской финансовый рынок всё ещё функционирует в условиях ряда ограничений со стороны ЦБ РФ. Надо признать, что постепенно главный финансовый регулятор России уже пытается их смягчить, но до полной "вольницы" далеко. Так что в таких условиях рынок может быть иррациональным и индикативным, что подтверждается уровнем общих объёмов торгов, которые пока не сильно увеличиваются по отношению к январю этого года. Но и тут есть оговорка - рынок живёт в новой парадигме и поэтому все оценки нужно перестраивать заново", - отмечает эксперт в комментарии.

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