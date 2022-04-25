Рубль вряд ли превысит уровень 80 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль вряд ли превысит уровень 80 руб./$1 на текущей неделе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург"

"Рубль на прошлой неделе возобновил свое укрепление - в результате с 80 руб./$1 курс USD/RUB опустился к 75,45 руб./$1. Во многом такой динамике способствовал налоговый период, в рамках которого компании-экспортеры продавали валюту для подготовки к уплате налогов. В связи с существенным укреплением рубля Банк России на прошлой неделе продолжил смягчение текущих мер поддержки. Так, вечером вторника регулятор увеличил срок продажи валютной выручки для компаний несырьевого неэнергетического сектора с 3-х до 60-и дней. Позднее, вечером четверга, ЦБ расширил эти правила и на остальных экспортеров. Тем не менее сегодня курс USD/RUB снижается на 2,90% и находится около 73,26 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

На взгляд аналитиков, последние действия по смягчению валютного контроля не предполагают существенное ослабление рубля в ближайшей перспективе. "Вряд ли к особо заметному росту курса USD/RUB приведет и снижение ключевой ставки в пятницу (мы ждем снижение как минимум на 200 б.п.). Впрочем, ослаблению рубля может способствовать окончание налогового периода, а также возможные новые действия регулятора по смягчению мер поддержки на этой неделе. В результате на конец недели курс USD/RUB, вероятно, будет на более высоких уровнях, но пока он вряд ли превысит 80 руб./$1", - прогнозируют стратеги банка.

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