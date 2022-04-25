Рынок акций РФ утром упал ниже 2200п по индексу Мосбиржи на общем негативе, растут "Лента" и "Норникель"

Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение на фоне сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию, неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина, а также ухудшения внешней конъюнктуры на ожиданиях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США и локдаунов в Китае. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2200 пунктов, в лидерах падения выступают бумаги и расписки на акции компаний с иностранной юрисдикцией, а растут бумаги "Норникеля", "АЛРОСА" и "Ленты".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2189,06 пункта (-1,9%), индекс РТС вырос за счет укрепления рубля до 941,28 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,7%.

Доллар подешевел до 73,41 рубля (-2,04 рубля) на фоне известий от Еврокомиссии, которая полагает, что компании могут оплачивать газ из РФ в рамках нового механизма, не нарушая санкции.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-7,7%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-6,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-6,2%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3% и -2,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3% и -2,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%, до 19834 рублей).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов в размере 1166,22 руб. (около $15,55 по курсу ЦБ на 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год. В целом на выплату дивидендов совет рекомендовал направить около 178,3 млрд рублей (около $2,4 млрд по курсу ЦБ РФ на 22 апреля). Предполагается, что дивиденды получат акционеры компании по данным реестра на 14 июня. Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет 3 июня. Годом ранее "Норникель" перечислил акционерам 1021 руб. на акцию, или около $2,1 млрд по курсу на дату объявления рекомендации. Дивиденды за 9 месяцев 2021 года составили 1523 руб. на акцию (общий объем выплат - около $3,2 млрд).

Финальные дивиденды за 2021 год - последние, которые "Норникель" выплачивает в соответствии с десятилетним соглашением акционеров, истекающим в конце 2022 года. Дивидендная формула из этого соглашения предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA за год.

Шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале текущей недели, в него могут войти частичный запрет на импорт нефти, отключение ряда банков от SWIFT, сообщило в пятницу издание Politico. Новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, затронуть больше российских банков, которые могут быть отключены от международной системы SWIFT, пояснило Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

Кроме того, американские высокопоставленные чиновники вновь призывают ввести санкции против бизнесмена Романа Абрамовича на фоне отсутствия прогресса в российско-украинских переговорах после его недавней поездки в Киев, сообщило в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ сохраняет нисходящий тренд, уверенное снижение идет три недели подряд, и пока признаков разворота не наблюдается. Стратегическая цель падения располагается в районе 2000 пунктов по индексу МосБиржи, но перед этим есть зона поддержки 2200 пунктов, которую рынок начал тестировать на прочность.

Хуже рынка с начала апреля выглядит "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), потерявший в цене треть капитализации. Даже уход с поста главы компании ее бессменного лидера Вагита Алекперова не оправдывает такое сильное падение. Бумага выглядит перепроданной, по ней нужен хороший отскок.

Возможно, чуть лучше рынка на этой неделе будут выглядеть акции банков на ожиданиях снижения в пятницу ключевой ставки Банка России, что оживит рынок кредитования (ожидается, что регулятор понизит ставку до 13-15% годовых). Но среднесрочно банковский сектор выглядит слабо, покупать бумаги банков "вдолгую" пока рано. Снижение ставки благоприятно и для ритейлеров, но и они фундаментально слабы из-за снижения покупательной способности населения и роста цен в результате резкого падения импорта.

Негативно для рынка акций и укрепление рубля, у которого пока нет другого сценария, как продолжать рост в условиях отсутствия бюджетного правила, и когда предложение валюты со стороны экспортеров значительно превышает внутренние потребности в ней. Рисками для рубля является очередное резкое ухудшение политического фона или отказ многих стран Европы от схемы "газ за рубли", что с большой вероятностью приведет к прекращению поставок им газа, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций подтверждает негативный настрой. В ЕС готовят шестой пакет санкций против России, который может включать в себя некоторую форму нефтяного эмбарго.

Снижение рынка остается актуальным при положении индексов МосБиржи и РТС ниже сопротивлений 2510 и 980 пунктов соответственно, а ближайшими поддержками выступают отметки 2180 и 885 пунктов, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, выходящие на неделе квартальные финотчеты и данные статистики могут оказаться неплохими, однако вряд ли смогут в полной мере компенсировать негативный сантимент инвесторов в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, ввиду чего распродажи на глобальных рынках на этой неделе могут сохраниться.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что риски ужесточение ДКП ведущими центробанками будут давить на мировые рынки. Вторым негативным фактором продолжает выступать ситуация с коронавирусом в Китае. Правительство страны в отдельных регионах сохраняет карантинные ограничения, что ведет к пересмотру инвесторами траектории китайской и, как следствие, мировой экономики. Риски того, что коронавирус может перекинуться на другие регионы страны, что повлечет за собой расширение зоны карантинных ограничений, будет сдерживать активность покупателей.

На рынке акций РФ преобладание продаж может сохраниться из-за геополитических рисков и существенного ухудшения внешнего фона. Индекс МосБиржи в ходе торгов отступит в диапазон 2000-2200 пунктов, который выступает целью текущей волны снижения. В этом коридоре российский рынок может перейти в консолидацию с последующими попытками начать восстановление, полагает Зварич.

В США индексы акций в пятницу снизились на 2,6-2,8% на фоне скачка доходностей US Treasuries, Dow Jones (-2,8%) показал максимальное падение в процентном выражении с октября 2020 года. По итогам недели Dow Jones потерял 3,9%, S&P 500 - 2,7%, Nasdaq - 1,9%.

Давление на финансовые рынки продолжают оказывать растущие ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, ухудшающие настрой инвесторов, и без того обеспокоенных российско-украинским конфликтом, продолжающимся ускорением инфляции и ситуацией с COVID-19 в Китае, пишет The Wall Street Journal. Трейдеры все больше опасаются, что начавшийся цикл повышения базовой процентной ставки Федрезервом может привести к рецессии в экономике США.

В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика фондовых площадок (японский Nikkei просел на 1,9%, китайский Shanghai Composite упал на 5,1%, гонконгский Hang Seng потерял 3,7%) на беспокойстве из-за COVID-19 и перспективах ужесточения ДКП в мире, "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 1,1-1,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,7%).

Увеличение случаев заболеваний COVID-19 в Китае стало причиной роста обеспокоенности о введении новых локдаунов, учитывая предпочитаемые китайским правительством жесткие методы борьбы с пандемией. И хотя в других странах Азии также сталкиваются с подъемом уровня заболеваемости, эксперты не ждут каких-то серьезных мер со стороны правительств, вроде принятия решения о карантине, способных привести к экономическому спаду, пишет MarketWatch.

Инвесторы также следят за комментариями председателей крупнейших центральных банков мира, чтобы понять их намерения относительно будущего денежно-кредитной политики. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью CNBC в пятницу заявила, что ЕЦБ, вероятно, завершит выкуп активов в июле или августе и позднее в этом году приступит к подъему ставок.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на фоне растущих опасений падения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $101,71 за баррель (-4,6% и -1,6% в пятницу), июньская цена WTI - $97,35 за баррель (-4,6% и -1,7% в пятницу).

Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане более двух лет назад.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,5%, WTI - на 4,1%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6,9%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-6,7%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-6,7%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-6,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-5,9%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-5,8%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5,2%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-5,1%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,8%).

Выручка ГК "Русагро", одного из ведущих агрохолдингов РФ, в первом квартале этого года составила 63,9 млрд рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Выросли акции "Ленты" (+20,8%, до 875,5 рубля - максимум с конца марта), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+7,8%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+5,3%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+1,9%).

"Лента" в I квартале увеличила выручку на 23,4% по сравнению с показателем за I квартал 2021 года, до 132,37 млрд рублей, сообщила компания. В частности, розничные продажи выросли на 23,3%, до 130,5 млрд рублей. Валовая прибыль ритейлера выросла на 28,2%, до 30,041 млрд рублей, валовая маржа составила 22,7% против 21,8%. EBITDA повысилась на 3,4%, до 6,891 млрд рублей.

Между тем, чистая прибыль "Ленты" сократилась на 44,2%, до 735 млн рублей (показатели по стандарту IAS 17).

"Лента" отозвала прогноз по открытию магазинов и капитальным затратам на 2022 год в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры, обусловленной геополитической ситуацией. В соответствии с прогнозом, который ритейлер опубликовал 21 февраля, в 2022 году "Лента" планировала открыть не менее 200 магазинов и направить на CAPEX до 5% от выручки.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 7,11 млрд рублей (из них 1,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 511,94 млн рублей на акции "Норникеля").