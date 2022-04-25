Вероятно снижение рынка акций США в начале текущей недели - BCS Express

Вероятно сохранение преимущества продавцов на американском рынке акций в начале текущей недели, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Ведущие фондовые индексы в США рухнули на прошлой неделе, лишь за пятницу потери бенчмарков составили 2,5-2,8%. Учитывая инерционную природу рынка, игроки на понижение могут сохранить преимущество и в начале этой недели. Утренние фьючерсы недвусмысленно дают понять - у европейских "быков" на открытии понедельника мало шансов, - указывает аналитик инвестиционной компании. - С технической точки зрения движение рынка акций вниз развивается с начала апреля. Среднесрочный нисходящий тренд сформирован и имеет все шансы на продолжение. Ранее в качестве ориентира падения рассматривалась линия предыдущего тренда, пробитого вверх после мартовского заседания ФРС - проверка уровней поддержки на прочность сверху-вниз необходима".

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