BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-02, ГидроМашСервис БО-03, АФК Система 001Р-11, РУСАЛ Братск БО-001Р-03 и ОФЗ-ИН 52002, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что на прошлой неделе сохранялась тенденция к сокращению доходностей ОФЗ и расширению риск-премий в корпоративном сегменте. На этой неделе ожидается заседание Банка России, на котором, по мнению аналитиков инвесткомпании, с большой вероятностью ключевая ставка может быть снижена с 17% до 15% или ниже. Курс на снижение ставки уже учтен в котировках ОФЗ, поэтому существенной реакции может не последовать.

На взгляд стратегов BCS Express, в целом потенциал для снижения доходностей в госбумагах пока выглядит реализованным, и в дальнейшем возможна консолидация вблизи текущих уровней с возможностью возобновления тенденции при отсутствии новых шоков.

"В корпоративном сегменте продолжает наблюдаться отставание от госсектора. Сильнее всего g-спред растет в высокодоходных бумагах (High Yield) в рейтинговой категории "BB" и ниже по национальной шкале. Здесь рост риск-премии колеблется в широких пределах от 80 до 150 б.п. В высоконадежных бумагах с рейтингами "АА" и выше рост составил более скромные 20-25 б.п. Символическое сокращение g-спредов можно наблюдать в сегменте муниципальных облигаций, а также долгосрочных корпоративных бумаг", - отмечается в комментарии.

По мнению экспертов, в текущей ситуации ОФЗ выглядят ненадежной защитой от инфляции, а корпоративные бонды при текущем уровне риск-премий даже в наиболее консервативной рейтинговой категории выглядят привлекательно. "Окно возможностей по фиксации высокой доходности может продлиться еще несколько недель, в течение которых спред между ОФЗ и корпоративными бондами будет сужаться, главным образом за счет сокращения доходности последних", - прогнозируют аналитики BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.