Возможно смещение кривой доходности ОФЗ вверх на 5-10 б.п. в понедельник - ПСБ

Возможно смещение кривой доходности рублевых гособлигаций вверх в пределах 5-10 б.п. на торгах в понедельник на негативном новостном фоне, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Индекс цен гособлигаций RGBI в пятницу снизился на 0,2%. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в длинных бумагах после сильного ценового роста за март-апрель. За месяц доходность ОФЗ снизилась на 290-580 б.п. При этом спрос сместился на короткие бумаги. Доходность ОФЗ срочностью до одного года в пятницу снизилась на 15 -25 б.п., - отмечает эксперт банка. - По мере снижения доходности ОФЗ инвесторы проявляют больше интереса к облигациям корпоративного сектора, которые торгуются с расширенной премией по доходности к ОФЗ по сравнению со средним историческим уровнем. Индекс доходности 30 наиболее ликвидных корпоративных облигаций IFX-Cbonds в пятницу снизился до 13,42% (-5 б.п.)".

"В начале текущей недели на глобальных рынках оптимизм инвесторов снижается. Котировки нефти и валюты развивающихся стран находятся под давлением. Инвесторы снижают склонность к риску из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Кроме того, выросли опасения распространения новой волны коронавируса в Азии. На негативном новостном фоне кривая доходности ОФЗ в понедельник может сместиться вверх в пределах 5-10 б.п." - указывает Монастыршин в обзоре.

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