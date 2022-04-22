Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение на фоне антироссийских санкций и упавшей нефти

Рынок акций РФ на неделе продолжил падение на фоне сохраняющегося давления антироссийских санкций Запада из-за военной операции РФ на Украине, негативных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании ужесточения монетарной политики Федрезерва США, а также подешевевшей нефти из-за опасений сокращения мирового спроса. Резкое укрепление рубля в преддверии налоговых платежей оказало поддержку долларовому индексу РТС, а индекс Мосбиржи обновил минимум с 24 февраля, когда рынок обвалился после начала военной операции РФ на Украине.

По итогам недели с 18 по 22 апреля индекс Мосбиржи упал на 8% и составил 2232,23 пункта, индекс РТС потерял 2,8% и достиг 928,3 пункта на фоне падения доллара до 75,68 руб./$1 (-4,32 рубля) и подешевевшей июньской нефти Brent до $106,3 за баррель (-6,1%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на ожиданиях введения дальнейших антироссийских санкций Запада, несмотря на подорожавшие нефть и металлы; индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал к 2340 пунктам и обновил минимум с 24 февраля, когда началась военная операция России на Украине, индекс РТС опустился ниже 930 пунктов (минимум с конца марта).

Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, что правительство РФ должно ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах.

Нефть Brent превысила $113 за баррель на фоне ситуации в Ливии, где два экспортных порта прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.

Во вторник снижение рынка акций РФ на фоне ожиданий введения Западом очередного пакета антироссийских санкций сменилось коррекцией во второй половине торгов, индекс МосБиржи после провала днем ниже 2220 пунктов скорректировался в район 2320 пунктов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его стране не нужен российский газ, и выступил за введение санкций и против других ископаемых энергоресурсов из РФ. Белый дом сообщил, что работает над новыми санкциями в отношении России. Канада ввела санкции против главы российского ЦБ Эльвиры Набиуллиной и ряда бизнесменов, ранее были введены санкции против членов Совета Федерации РФ, оборонных и промышленных структур РФ.

Великобритания отозвала у "Московской биржи" статус "признанной биржи", дав сигнал отсутствия оснований для новых инвестиций в Россию.

Нефть Brent упала ниже $108 за баррель после того как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4% (на 2023 год прогноз ухудшен до 3,6% с 3,8%). Ухудшение прогнозов связано с военной спецоперацией РФ на Украине и с более затяжной, чем ожидалось ранее, высокой инфляцией как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Производство нефти в Ливии сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего снижения в связи с политическими протестами в стране.

В среду рынок акций РФ скорректировался после отката предыдущих дней в условиях сохраняющегося санкционного давления Запада, индекс РТС превысил 960 пунктов за счет укрепления рубля, индекс МосБиржи превысил 2330 пунктов. Нефть Brent опустилась ниже $106 за баррель.

Лидировали в росте бумаги "Аэрофлота" (+6,5%) на новостях о поддержке компании средствами из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 107 млрд рублей в условиях санкций. Средства будут направлены на выкуп допэмиссии, при этом доля государства в "Аэрофлоте" (сейчас - 57,34%) не должна снизиться.

Лидеры западных стран в ходе видеоконференции отметили важность диверсификации поставок энергоносителей, чтобы снизить зависимость от России, высказались за то, чтобы усиливать давление на Кремль, в том числе принимая дополнительные санкции (разговоре участвовали лидеры США, Италии, Франции, ФРГ, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, ЕС и генсек НАТО).

Глава МИД ФРГ заявила в среду, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей - в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение на фоне сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию, индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился к рубежу 2270 пунктов и обновил минимум на закрытие торгов с 24 февраля; лидерами снижения выступили бумаги "Яндекса" (-8%) и "ЛУКОЙЛа" (-7,8%) на корпоративных новостях. Доллар упал до 74,35 рубля, потеряв в цене более 2 рублей на фоне решения Госдумы РФ утвердить Эльвиру Набиуллину главой Банка России еще на один 5-летний срок и на фоне подготовки к пику налоговых платежей.

"Яндекс" отозвал прогноз финансовых показателей на 2022 год, ранее он ожидал выручку в размере 490-500 млрд рублей. Также "Яндекс" сообщил о сокращении или приостановке запланированных инвестиций в бизнес как в РФ, так и за рубежом. Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов проинформировал НК о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании.

Акционеры "НОВАТЭКа" (-0,2%) одобрили выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 43,77 рубля на акцию (реестр акционеров закроется 5 мая). С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, суммарные дивидендные выплаты за 2021 год составят 71,44 рубля на акцию, что на 100,9% больше по сравнению с 35,56 рубля за 2020 год.

Главы финансовых ведомств стран G7 подтвердили свою решимость продолжать оказывать давление на Москву, чтобы она прекратила спецоперацию на Украине, пообещав "скоординированные действия" для дальнейшего "повышения стоимости войны для России". Минфин США в очередной раз расширил санкционный список против России, в него вошли физические и юридические лица (в том числе Транскапиталбанк и Инвестторгбанк). Великобритания в четверг внесла в санкционные списки по России еще 26 физических лиц и структур.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет ответа от Украины на свои предложения в рамках переговорного процесса, проект документа был ранее передан украинской стороне.

Нефть Brent отскочила выше $108 за баррель из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США. Добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов.

В пятницу попытки рынка акций РФ скорректироваться вверх вновь встретили распродажи в условиях санкционного давления Запада на Россию и неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина. Индекс МосБиржи после локального роста к 2290 пунктам откатился к 2230 пунктам, индекс РТС упал ниже 930 пунктов на фоне вечернего ослабления рубля. Лидировали в откате расписки TCS Group (-8,7%), акции Polymetal (-6,9%).

Президент США Джо Байден накануне заявил, что связанным с Россией морским судам будет запрещено заходить в американские порты, как это ранее было сделано в Европе. Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере $500 млн, о котором ранее сообщил Байден, "только началом", сообщило агентство Associated Press.

Мировые рынки просели на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, который вновь сигнализировал о большой вероятности повышения ключевой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов на заседании регулятора в начале мая. Нефть Brent опустилась ниже $107 за баррель из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо. Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%, в январе он ожидал роста на 4,1%.

В период с 18 по 22 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (-21%), "Яндекса" (-15%), ПАО "Русская аквакультура" (-11%); лучше рынка оказались бумаги "ВСМПО-Ависма" (+11%), "Русснефти" (+11%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+6%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг военной операции РФ на Украине и санкционные действия Запада, а также известия о состоянии переговоров РФ-Украина по завершению конфликта. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2150-2350 пунктов, для индекса РТС - 800-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".