Рубль вечером развернулся вниз к бивалютной корзине на фиксации прибыли перед выходными днями

Москва. 22 апреля. Доллар США и евро отыграли падение первой половины дня на "Московской бирже" на закрытие торгов пятницы, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине в условиях фиксации прибыли игроками перед выходными днями.

Курс доллара США составил 75,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 66,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,15 руб./EUR1, подешевев на 5,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 34,2 копейки - до 77,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль провел значительную часть пятницы в уверенном плюсе к доллару и евро на фоне подготовки к пику налогового периода месяца. Поддержку ему оказали также заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России, чтобы избежать экономического кризиса.

"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматичного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться", - сказал он в интервью Spiegel.

К концу дня рубль растерял темпы роста на фиксации прибыли перед выходными днями, а также с учетом заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, что российско-украинские переговоры застопорились. Министр сообщил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответа на переданные несколько дней назад предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских военных на заводе "Азовсталь" поставит точку в переговорах с Москвой, Лавров заявил, что РФ не потерпит ультиматумов от Киева.

В свою очередь, глава делегации РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил в своем телеграм-канале, что главы делегаций России и Украины провели в пятницу несколько длительных разговоров.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на внутреннем валютном рынке сохраняются комфортные условия для продолжения укрепления рубля. "Этому способствуют два основных фактора: обязательная продажа валютной выручки экспортерам и существенное сокращение импорта товаров на территории РФ. Среди розничных инвесторов повышенного спроса на валюту не наблюдается. Ожидание завершения специальной военной операции на Украине заставляет участников валютных торгов оставаться в текущих позициях без дополнительных торговых операций", - говорит Наумова.

"На фоне продолжающегося укрепления рубля Банк России вновь предпринял меры по смягчению текущих мер поддержки. Так, увеличение сроков продажи валютной выручки до 60 дней теперь распространяется на все компании-экспортеры, а не только на несырьевой неэнергетический сектор. Впрочем, такие действия не предполагают заметного ослабления рубля в краткосрочной перспективе. Фактор налогового периода продолжает поддерживать рубль, и курс пара "доллар-рубль", вероятно, закончит неделю ниже 75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов в пятницу вечером и может завершить неделю снижением более чем на 4%.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 МСК в пятницу составляет $106,58 за баррель, что на 1,62% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,17 за баррель, что на 1,56% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные котировки снижаются главным образом из-за опасений замедления экономического роста и падения спроса в результате ситуации на Украине и новой волны коронавируса в Китае.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стали "ястребиные" комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, накануне вновь сигнализировавшего о готовности центробанка повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов на майском заседании. Его заявления привели к укреплению доллара, что снижает привлекательность сырьевых товаров, включая нефть, для держателей других валют.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,494 рубля, до 73,505 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,199 рубля, до 80,0249 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в пятницу на 1,4953 рубля по отношению к четвергу и составил 73,3665 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,1196 рубля и составил 73,7057 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 930,756 млн, из которых $1 млрд 306,046 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 623,81 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился к этому времени на 2,56 рубля, до 78,3318 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 1,8194 рубля, до 78,58 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 634,578 млн, из которых EUR861,528 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR773,05 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 16,78% и 17,02% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц упала на 8 б.п. - до 17,13% годовых, ставка на срок 3 месяцев снизилась на 9 б.п. - до 17,04% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 17 б.п. - также до 17,04% годовых.