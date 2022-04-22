Инвестбанк Синара установил рекомендацию "покупать" для акций IQVIA Holdings

"Инвестиционный банк Синара" установил рекомендацию "покупать" для акций IQVIA Holdings с целевой ценой $310 за штуку, что предполагает потенциал роста 32%, говорится материале аналитиков банка Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной.

"Рынок недооценивает перспективы исследовательской деятельности компании (в том числе возобновления проектов, приостановленных из-за пандемии COVID-19) и получения новых заказов от клиентов. Также считаем, что рынок не в полной мере учитывает потенциал снижения операционных затрат благодаря отмене ковидных ограничений. Кроме того, мы видим возможности для увеличения объема программы обратного выкупа акций. Компания торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 2022П с 11%-ным дисконтом к конкурентам, тогда как ожидаемые темпы роста EBITDA в 2021-2023 гг. (11,4%) выше медианных 9,5%. Исходя из нашей DCF-модели, целевая цена акций Iqvia составляет $310 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущих уровней и рейтинг "покупать", - пишут эксперты банка.

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