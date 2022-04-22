Цены евробондов РФ умеренно подросли за неделю, суверенные спреды сузились

Москва. 22 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю. Поступавшие в большом количестве заявления представителей западных стран относительно объявления новых антироссийских санкций не оказали значимого влияния на российские облигации и курс нацвалюты. Участники рынка уже привыкли к такого рода словесным интервенциям, а также персональным санкциям и относятся к ним спокойно, так как они не затрагивают важных для экономики страны компаний и секторов. На этом фоне рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро, рублевые облигации также продемонстрировали позитивную динамику (ценовой индекс облигаций RGBI за пять дней вырос на 3,7%).

Вместе с тем американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене за неделю на ожиданиях активного повышения процентной ставки ФРС в этом году для борьбы с инфляцией, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднималась на 6 базисных пунктов - до 2,92% годовых, обновив максимум с конца 2018 года. Доходность 30-летних бондов в какой-то момент торгов превышала отметку 3% годовых, чего не наблюдалось с 2019 года. Рост доходности подстегнули заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда, который отметил, что не исключает возможности подъема базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 75 базисных пунктов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров ведущих стран Запада о работе над дополнительными санкциями ЕС против РФ, сообщил журналистам в среду официальный представитель ЕК Эрик Мамер. "Особо она говорила о нефти как предмете интереса для санкций", - сказал пресс-секретарь в среду со ссылкой на "Твиттер" фон дер Ляйен, уточнив при этом, что Еврокомиссия не дает комментариев к содержанию видеоконференции лидеров западных стран, состоявшейся накануне. В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что ЕС работает над шестым пакетом санкций. В частности, обсуждается возможность введения ограничений на импорт российской нефти, а также отключение большего числа банков РФ от всемирной платежной системы SWIFT.

Власти Великобритании введут эмбарго на поставки серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из РФ, увеличат пошлины на ряд товаров из России и Белоруссии, говорилось в документе, опубликованном на сайте правительства страны в четверг. "Новые санкции, о которых объявили сегодня, 21 апреля, министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян и министр финансов Руши Сунак, включают запрет на импорт серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из России, в том числе икры", - говорилось в заявлении правительства Великобритании. Также британские власти решили повысить на 35 процентных пунктов пошлины на ряд товаров из России и Белоруссии, в том числе на алмазы и каучук.

Кроме того, Великобритания в четверг внесла в санкционные списки по России еще 26 физических лиц и структур, среди них официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава "РЖД" Олег Белозеров. Под санкции подпали также врио главы МЧС Александр Чуприян и первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский. В санкционных списках оказалась супруга бизнесмена Германа Хана Анжелика. Санкционные меры вступили в силу в том числе в отношении 10 структур. В частности, санкции затронули производственное предприятие "Промтех-Дубна", а также концерн "Калашников". На данный момент в британском санкционном списке по России числятся более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.

В свою очередь Евросоюз в четверг внес в санкционный список украинского бизнесмена Сергея Курченко и российского предпринимателя Евгения Пригожина, говорится в документе, распространенном Брюсселем. В документе поясняется, что их вносят в список лиц, организаций и органов, в отношении которых вводятся ограничительные меры за их роль в подрыве или в угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и для извлечения из этого выгоды.

Россия считает "заморозку" своих международных резервов беспрецедентной, собирается оспорить эти решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Конечно, это беспрецедентная "заморозка" золотовалютных резервов, мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе - золотовалютные резервы такой большой страны были "заморожены", - заявила Набиуллина. "Наши резервы все-таки называются не арестованными, а "замороженными", ими нельзя пользоваться, но их не изъяли, они не экспроприированы, они не арестованы, они "заморожены", и мы будем это, конечно, оспаривать во всех случаях", - отметила глава ЦБ.

Международные резервы РФ по итогам 2021 года составляли $612,9 млрд ($481,4 млрд - валютные активы, $131,5 млрд - золото). Доля золота в резервах на конец 2021 года достигала 21,5%. В разрезе валют более всего было инвестировано в финансовые инструменты, номинированные в евро - 33,9% (в долларовом эквиваленте около $208 млрд), на долю активов в китайских юанях приходилось 17,1% ($105 млрд), долларах США - 10,9% ($67 млрд), британских фунтах стерлингах - 6,2% ($38 млрд), в японских иенах - 5,9% ($36 млрд), канадских долларах - 3,2% ($20 млрд), австралийских долларах - 1% ($6 млрд), в сингапурских долларах - 0,3% ($2 млрд).

Инфляционные ожидания населения России в апреле значительно снизились после многолетнего максимума в марте, вернулись к значениям августа-сентября 2021 года, говорится в комментарии ЦБ РФ. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий в апреле также снизились, но пока остаются вблизи максимального значения за всю историю наблюдений, отмечает Центробанк. "Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - считает ЦБ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 5,1%, до 23,61% от номинала (их доходность снизилась на 122 базисных пункта - до 25,35% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,64%, до 23,71% от номинала (их доходность снизилась на 14 базисных пунктов - до 24,5% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 20 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за пять дней на 2,3%, до 17,21% от номинала (их доходность снизилась на 56 базисных пунктов - до 41,37% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 9,2%, до 28,37% от номинала (его доходность снизилась на 883 базисных пункта - до 126,6% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1,1%, составив 25,1% от номинала (их доходность выросла на 85 базисных пунктов - до 144% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться геополитическими и санкционными факторами, в частности, новостями о продвижении военной операции на Украине, а также возможных новых антироссийских санкциях, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом эксперты предполагают, что после заметной просадки в начале апреля у рынка больше шансов на восстановительный рост котировок, чем на их снижение. К тому же позитивная динамика рубля и рублевых облигаций также будут в той или иной степени оказывать поддержку евробондам РФ. Однако рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.