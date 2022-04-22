Акции General Electric, Microsoft и Visa будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции General Electric, Microsoft и Visa будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

В фокусе внимания аналитика - корпорации, которые представят релизы за I квартал. В случае сюрпризов - отклонения факта от консенсуса-прогноза по доходам - возможны сильные движения в бумагах, полагает Холоденко.

"Промышленный конгломерат General Electric Co. представит отчетность во вторник, 26 апреля. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,19 по сравнению с $0,24 годом ранее. Котировка на четверг -$91,7. Акции GE находятся на диагональном сопротивлении и технически нацелены на спуск в район $87,4. Более негативный расклад предполагает движение в район $82", - указывает эксперт.

Microsoft Corp. тоже представит отчетность во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,18 по сравнению с $2,03 за аналогичный период годом ранее. Котировка на четверг - $280,8. На взгляд Холоденко, высока вероятность пробоя $280 и движения акций в район $270. При позитивном раскладе акции могут отправиться к $291.

Оператор платежной системы Visa Inc. представит отчетность также 26 апреля. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,65 на акцию по сравнению с $1,38 годом ранее. Котировка на четверг - $216,5. "Акции отвалились от 200-дневной скользящей средней ($222) и упали на поддержку $216. Бумаги могут опуститься к $207", - отмечает эксперт BCS Express.

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