"Финам" рекомендует покупать акции First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF c прогнозной стоимостью $64,63 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 24,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF - крупнейший в США ETF в отрасли кибербезопасности по объему средств под управлением. Мы считаем акции фонда интересными для покупки в условиях накалившейся геополитической обстановки. С начала 2022 года участились кибератаки как на корпоративные сети, так и на сети/веб-сайты/платформы государственных организаций и госорганов по всему миру. На неделе с 28.02.2022 по 06.03.2022 зафиксирован рекордный еженедельный приток средств в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF с момента основания фонда в размере $ 271,8 млн, что подтверждает высокий интерес к отрасли кибербезопасности со стороны инвестиционного сообщества. В феврале на фоне общей просадки американского фондового рынка тренд в акциях фонда устоял, и бумаги имеют все шансы на обновление исторических максимумов", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс NASDAQ CTA Cybersecurity Index. В состав фонда входят компании, относящиеся к отрасли кибербезопасности в соответствии с классификацией Ассоциации потребительских технологий США (CTA). Большая часть эмитентов относятся к числу разработчиков ПО для кибербезопасности и провайдеров сетевого оборудования и инфраструктуры.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.