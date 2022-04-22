Акции Мечела и Распадской - привлекательные инвестиции в сложившихся условиях - BCS Express

Акции угольных компаний "Мечела" и "Распадской" выглядят привлекательными инвестициями в сложившихся условиях, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Высокие цены на уголь могут ощутимо поддержать выручку и прибыль эмитентов, в то время как негативный эффект от эмбарго ЕС будет иметь очень ограниченное влияние (у компаний есть все шансы перенаправить экспорт на Восток, если транспортная инфраструктура это позволит), указывает аналитик инвестиционной компании. При этом Галактионов обращает внимание, что для каждой компании характерны свои риски, которые необходимо учитывать.

"Для акций "Распадской" ключевой риск заключается в невозможности выплачивать дивиденды, что может затянуться на долгий срок. Также низкий уровень free-float создает риски делистинга бумаг, что может ограничить возможности миноритарных инвесторов по участию в этой истории", - отмечает эксперт. - Для акций "Мечела" ключевым риском является изношенность основных средств, которую сложно корректно оценить. Компания может радикально сократить долговую нагрузку и восстановить производство в период высоких цен, но пока не ясно, хватит ли на это времени. Негативный эффект из-за санкций и возможное ужесточение регулирования добывающей отрасли также играют не на руку инвесторам".

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