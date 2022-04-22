"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций SAP

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций SAP на уровне $141,5 за штуку на январь 2023 года с рекомендацией "покупать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Акции немецкого поставщика облачного ПО для бизнеса SAP имеют привлекательную оценку по ключевым мультипликаторам, а сама компания последние годы демонстрирует стабильные темпы роста финансовых показателей. Хотя в текущих геополитических условиях мы с осторожностью относимся к европейским активам, подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций эмитента с целевой ценой $141,5 за бумагу на январь 2023 года", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

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