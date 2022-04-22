Рубль днем стабилизировался вблизи утренних максимумов к доллару и евро, снизив волатильность с начала сессии

Москва. 22 апреля. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, торгуясь вблизи минимальных отметок с начала торговой сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне приближающегося пика налоговых выплат апреля.

Курс доллара США составил 73,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,72 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,19 руб./EUR1, подешевев на 2,01 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,85 рубля - до 75,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро, стабилизировавшись вблизи максимальных отметок с начала сессии после волатильного начала торгового дня. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка к пику налоговых выплат апреля. В понедельник, 25 апреля, в бюджет должны будут быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы.Утренний рост активности был вызван решением ЦБ РФ продолжить ослаблять меры валютного контроля.

ЦБ спустя всего два дня после введения послаблений по срокам обязательной продажи валютной выручки для компаний несырьевого неэнергетического сектора распространил их и на остальных экспортеров. В четверг вечером регулятор сообщил, что "в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение дополнительно смягчить требования об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами".

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N 79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей. Во вторник ЦБ объявил, что компании, занимающиеся несырьевым неэнергетическим экспортом, смогут продавать валютную выручку в течение 60 рабочих дней.

Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля на их счета в уполномоченных банках, не позднее 60 рабочих дней со дня зачисления

ФТС России временно приостанавливает публикацию данных по импорту и экспорту во избежание некорректных оценок и спекуляций, сказал накануне журналистам глава ФТС Владимир Булавин, комментируя вопрос, с чем связана задержка в публикации данных по импорту в РФ в марте.

"ФТС (сейчас - ИФ) не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение, считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера", - заявил он.

"Сегодняшнее открытие валютных торгов выдалось неудачным для рубля. Российская валюта оказалась под давлением решения ЦБ о разрешении всем экспортерам продавать валютную выручку в течение двух месяцев вместо трех дней (ранее такое смягчение регулятора касалось лишь экспортеров несырьевого неэнергетического сектора). На максимуме пара "доллар-рубль" протестировала отметку 77 руб./$1. Однако, как и ранее, когда ЦБ уже смягчал валютные ограничения и контроль, ситуация очень быстро успокоилась и баланс на рынке снова стал смещаться в пользу рубля. К середине дня российская валюта пыталась закрепиться ниже 73 по доллару и обновила максимум предыдущего дня. Можно ожидать, что эффект от смягчения валютного контроля полностью себя исчерпает и не будет заметен для рубля уже в самое ближайшее время, так как экспортеры, несмотря на послабления, усилят продажи валютной выручки в связи с крупными налоговыми платежами", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На фоне продолжающегося укрепления рубля Банк России вновь предпринял меры по смягчению текущих мер поддержки. Так, увеличение сроков продажи валютной выручки до 60 дней теперь распространяется на все компании-экспортеры, а не только на несырьевой неэнергетический сектор. Впрочем, такие действия не предполагают заметного ослабления рубля в краткосрочной перспективе. Фактор налогового периода продолжает поддерживать рубль, и курс пара "доллар-рубль", вероятно, закончит неделю ниже 75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В поддержку рубля выступило вчерашнее голосование в Думе, которая продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы Банка России еще на пять лет. Но главным драйвером стойкости и укрепления "россиянина" остается требование продажи 80% валютной выручки экспортерами. Рост курса рубля еще на 2-3% может подтолкнуть властей к послаблению этого параметра для начала до 50%, что автоматически ослабит позиции рубля, но постепенно. Иными словами, не исключено, что доллар в моменте дойдет до планки в 70 рублей, которая спровоцирует не только действия со стороны Центробанка, но и привлечет на рынок покупателей иностранной валюты", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Игроки продолжают отслеживать санкционные новости, но не особо реагируя на них. Более 140 членов Совета Федерации попали в австралийский санкционный список, сообщило в пятницу австралийское агентство ААР. "Австралия ввела санкции и запрет на поездки в отношении более 140 российских сенаторов", - информирует агентство.

Ранее в апреле аналогичные меры были приняты со стороны США и Великобритании, отмечает агентство.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в перечень санкций ЕС в отношении РФ в ближайшее время могут включить эмбарго на поставки нефти. Отвечая в пятницу в эфире радиостанции RMC на вопрос о сроках возможного решения, он сказал, что это будет "в ближайшие недели".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России, хочет избежать экономического кризиса. "Речь идет о том, что мы хотим избежать драматичного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и сильно повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - сказал он в интервью Spiegel.

Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов в пятницу, поскольку опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на топливо нивелируют страхи о последствиях возможного отказа Европы от российской нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 МСК в пятницу составляет $106,87 за баррель, что на 1,35% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,45 за баррель, что на 1,29% ниже итогового значения предыдущей сессии.

С начала недели обе марки подешевели примерно на 4%, то есть эта неделя может стать наименее волатильной для нефтяного рынка с начала военной спецоперации на Украине, отмечает CNBC.

Ранее на этой неделе Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%. Одним из ключевых опасений является вспышка COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стали "ястребиные" комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, накануне вновь сигнализировавшего о готовности центробанка повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов на майском заседании. Его заявления привели к укреплению курса доллара, что снижает привлекательность сырьевых товаров, включая нефть, для держателей других валют.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 16,78% и 17,02% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц упала на 8 б.п. - до 17,13% годовых, ставка на срок 3 месяцев снизилась на 9 б.п. - до 17,04% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 17 б.п. - также до 17,04% годовых.