Перспективы отскока на рынке акций РФ зависят от геополитики и рубля - BCS Express

Перспективы отскока на российском рынке акций зависят от геополитики и рубля, говорится в комментарии инвестиционного стратега BCS Express Александра Бахтина.

"Цикл снижения ключевой ставки ЦБ позитивен для российского рынка акций, так как это должно способствовать оживлению экономической активности, увеличению доступности кредитования, а кроме того, может быть сопутствующим фактором разворота курсовой динамики рубля к более справедливым значениям, находящимся, по нашим оценкам, в зоне 80-85 руб./$1. Последнее может быть также простимулировано дальнейшим смягчением центробанком мер валютного контроля. При таком сценарии акции экспортеров могут выглядеть "лучше рынка", придав индексу Мосбиржи силы скорректироваться вверх в направлении 2400-2450 пунктов", - пишет эксперт.

Также аналитик отмечает, что продолжится публикация финансовых и операционных результатов компаний за I квартал 2022 года. На будущей неделе отчитаются "Магнит", "РусАл", "Яндекс" и другие. С учетом невысокой рыночной ликвидности корпоративные новости могут локально провоцировать всплески волатильности в отдельных бумагах, обращает внимание Бахтин.

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