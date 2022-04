"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Snap до $50

.

.

.

.

.

.

.

"Финам" рекомендует покупать акции First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF c прогнозной стоимостью $64,63 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 24,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF -... читать дальше