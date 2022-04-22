"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФосАгро с целью 9900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 9900 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 40%, стоп-приказ: 6400 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что компании основных акционеров "ФосАгро", через которые они владеют долей в производителе удобрений, были перерегистрированы в российскую юрисдикцию. По мнению аналитиков, в ближайшее время у "ФосАгро" не должно быть проблем с выплатой текущих и будущих дивидендов из-за невозможности перевода денежных средств нерезидентам, в отличие от других компаний, которые перенесли или отменили дивиденды по этой причине. Дополнительную поддержку котировкам оказывают высокие цены на сырье.

"С технической точки зрения бумага устояла на сильном уровне поддержки 6700-6800 руб. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 9900 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 6400 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,30", - указывают эксперты "Финама".

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