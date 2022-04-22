"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Gilead Sciences с целью $72,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Gilead Sciences Inc. с целевой ценой $72,9за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: $60,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что мультипликаторная оценка компании ниже, чем в среднем по отрасли, к тому же недооцененные акции стоимости сейчас пользуются спросом у инвесторов на фоне высокой инфляции и ожиданий дальнейшего роста процентных ставок в США.

"С точки зрения технического анализа акции формируют разворотный тренд после значительного снижения. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $72,9. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $60,9 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,21", - указывают эксперты "Финама".

Gilead Sciences Inc. - американская биофармацевтическая компания. Основным продуктом компании являются противовирусные препараты, используемые при лечении ВИЧ, СПИД, гепатита B, C, гриппа, а также лекарства против COVID-19.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.