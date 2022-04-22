Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Группы ЛСР с целью 750 руб

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции "Группы ЛСР" с целью 750 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Группа ЛСР" представила сильные результаты за 1К22, удвоив контрактные продажи. На данный момент мы прогнозируем 5%-ный рост продаж в рублях по итогам года, но с учетом результатов за 1К22 можем пересмотреть прогнозы в сторону повышения. "Группа ЛСР" активно реализует собственные программы субсидирования ипотеки, предлагая ставку 7- 8% против 12% по госпрограмме. По акциям Группы ЛСР мы подтверждаем рейтинг "покупать" и целевую цену на уровне 750 руб.", - пишет аналитик Анастасия Егазарян.

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