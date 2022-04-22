Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре.

"ГОСА "НОВАТЭКа" одобрило дивиденд на акцию за 2П21 в размере 43,77 руб. (дивдоходность 4,6%). Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 5 мая. . Мы рассматриваем новость как позитивную для стоимости акций "НОВАТЭКа" с учетом того, что многие российские компании сейчас либо откладывают, либо отменяют выплату дивидендов. Одобренный дивиденд на акцию на 58% выше п/п в связи с ростом цен на рынке энергоносителей в конце 2021г", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Компания продолжает увеличивать ежегодные дивидендные выплаты акционерам. Эксперты инвестбанка ожидают дивиденд на акцию за весь 2022г в размере около 140 руб. (дивдоходность 13%), что окажется в два раза выше показателя 2021г благодаря увеличению мировых цен на газ и ожидаемому росту цены на Brent ($100/барр. в 2022г против $70/барр. в 2021г).

"Учитывая отсутствие оттока денежных средств на новые инвестиционные проекты ("Арктик СПГ 2" уже получил все акционерное финансирование), "НОВАТЭК" сейчас в хорошей финансовой форме (коэффициент чистый долг/EBITDA на корпоративном уровне составляет 0,2 на конец 4К21). Таким образом, компания может продолжать выплачивать дивиденды, а также реализовывать недавно утвержденную новую программу выкупа акций (до $1 млрд)", - резюмируют Бахтин и Мордовцев.

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