Снижение ставки ЦБР 29 апреля 2022г может составить более 200 б.п. - Банк "Санкт-Петербург"

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 29 апреля 2022 года может составить более 200 б.п., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Банк России в четверг опубликовал апрельские данные по инфляционным ожиданиям населения. Медианные оценки ожидаемой на ближайшие 12 месяцев инфляции снизились с пика в 18,30% в прошлом месяце, что в целом было ожидаемым. Неожиданностью, впрочем, стал масштаб этого снижения - показатель упал сразу до 12,50%, опустившись ниже фактической инфляции и обновив минимум с сентября. В первую очередь такое снижение связано с существенно укрепившимся за последний месяц рублем, на что традиционно обращают особое внимание потребители. Более низким уровням инфляционных ожиданий способствовали и ожидания прохождения пика роста цен - оценки наблюдаемой населением инфляции стали максимальными с февраля 2016-го года. Такое сильное падение инфляционных ожиданий не только обосновывает снижение ключевой ставки на 200 б.п. на заседании ЦБ РФ через неделю, но и делает вероятным еще более сильное снижение ставки", - пишут эксперты в комментарии.

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