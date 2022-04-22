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22 апреля 2022 года 11:46

Динамика российских акций утром смешанная на фоне укрепления рубля

Москва. 22 апреля. Рынок акций РФ утром увеличил волатильность, динамика "фишек" смешанная на фоне санкционного давления Запада на Россию, неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина и укрепления рубля; индекс РТС поднялся в район 980 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2272,28 пункта (+0,1%), индекс РТС - 979,85 пункта (+1,9%); цены blue chips на "Московской бирже" изменились в пределах 2,8%.

Доллар упал до 73,2 рубля (-1,59 рубля), на старте торгов цена сделок поднималась до 77 руб./$1.

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+0,5%) в I квартале 2022 года увеличил производство золота на 8% (до 103 тыс. унций) за счет роста производства на Пионере, а также объемов переработки стороннего концентрата, сообщила компания. При этом Petropavlovsk снизил прогноз производства на 2022 год до 375-405 тыс. унций с 380-420 тыс. унций: прогноз производства из собственного сырья остается на уровне 345-365 тыс. унций, а из стороннего - снижается до 30-40 тыс. унций с 35-55 тыс. унций.

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,6%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,6% "префы").

Президент США Джо Байден накануне заявил, что связанным с Россией морским судам будет запрещено заходить в американские порты, как это ранее было сделано в Европе.

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере $500 млн, о котором ранее сообщил американский президент Джо Байден, "только началом", сообщает Associated Press.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром можно назвать нейтральным. Азиатские индексы смогли сократить потери начала торгов, нефть дешевеет, но поводом для этого служит предупреждение министра США об опасности полного отказа от нефти из РФ для Европы. Поэтому можно предположить, что отечественный сектор нефти и газа попытается в пятницу подрасти.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу на мировых биржах преобладают пессимистичные настроения, что может негативно сказаться и на рынке акций РФ.

Тем не менее, локальным позитивом для нефтегазового сектора выступают новости о выдаче Великобританией лицензии на оплату российского газа через санкционный Газпромбанк (MOEX: GZPR) и его "дочек" (с 21 апреля по 31 мая текущего года). Petropavlovsk, в последние сессии подвергшийся продажам, в пятницу сообщил об увеличении производства золота в I квартале года на 8%, но понизил прогнозы по производству на год. В целом в пятницу фундаментальные факторы остаются тревожными, что вряд ли позволит российскому рынку преодолеть какие-либо ключевые сопротивления даже в случае попыток роста, считает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в пятницу можно ожидать еще одной попытки отскока российского рынка акций, но нет уверенности, что он завершится ростом индекса МосБиржи по итогам дня. Пока привлекательнее других смотрятся акции металлургов, особенно ориентированного на внутренний рынок ММК, в свете заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости стимулировать внутренний рынок, в том числе строительство. Но глобальная цель снижения индекса Мосбиржи в район 2000 пунктов остается в силе.

Вызывает вопросы наблюдающийся с 1 апреля обвал акций "ЛУКОЙЛа", которые за это время потеряли в цене около 25%. Накануне стало известно, что Вагит Алекперов покидает должность главы компании, которую он занимал с 1993 года. Это большая потеря для "ЛУКОЙЛа", но не понятно, из-за чего падали акции компании ранее. Сейчас бумаги "ЛУКОЙЛа" сильно перепроданы. Событие уже случилось, и теперь можно ждать хорошего отскока, который может получить развитие на следующей неделе, считает эксперт.

Видя силу рубля, Банк России продолжил ослаблять свои меры его поддержки. Так, теперь все экспортеры должны продавать валютную выручку не за 3 дня, а в течение 60 дней. Принципиально ситуацию с рублем это не изменит, но может уменьшить волатильность торгов. Впереди у пары доллар-рубль очень мощная техническая поддержка 70-73 руб./$1. Ниже 70 руб./$1 российской валюте в прошлом году закрепиться не удавалось. Сейчас, в условиях моратория на бюджетное правило, у рубля есть очень сильные шансы уйти ниже этого уровня, полагает Антонов.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич отмечает, что фокус внимания инвесторов сместился с отчетов компаний в США, которые поддержали спрос на акции, на риски, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики мировыми регуляторами. Представители ФРС вновь напомнили рынкам, что на ближайших заседаниях ставка может подниматься с шагом 50 б.п. Плюс к этому нельзя исключать, что из-за высокой инфляции регулятор будет ужесточать ДКП на каждом из оставшихся заседаний в рамках 2022 года. Это приведет к существенному росту стоимости долларового фондирования. Также негативным фактором выступает программа сокращения баланса ФРС, накопленного в рамках программы количественного смягчения. Старт программы будет дан уже на майском заседании, а ежемесячные объемы сокращения могут быть пересмотрены в сторону увеличения относительно первоначальных планов.

Давление на рынок акций РФ оказывают геополитический фактор и ухудшение внешнего фона. Несмотря на локальные коррекции, индекс МосБиржи продолжает движение в рамках сценария снижения с целями в диапазоне 2000-2200 пунктов. После отступления в этот коридор индекс МосБиржи может перейти к консолидации с последующими попытками коррекционного восстановления, считает Зварич.

В США индексы акций в четверг снизились на 1,1-2,1% во главе с Nasdaq, растеряв первоначальный рост. В лидерах снижения оказались акции технологических компаний из-за роста доходностей американских гособлигаций. Ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС подтолкнули рост доходностей 10-летних US Treasuries в четверг до 2,909% с 2,836% в среду.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,2-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Он вновь сигнализировал о большой вероятности повышения ключевой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов по итогам майского заседания. "По моему мнению, целесообразно было бы двигаться чуть быстрее", - сказал Пауэлл вечером в четверг, выступая на мероприятии Международного валютного фонда.

Главной задачей Федрезерва является сдерживание инфляции в США, достигшей в марте 8,5% при целевом показателе в 2%, отметил он. "Экономики не функционируют без ценовой стабильности", - подчеркнул глава ФРС.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу также снижаются после роста накануне и могут завершить эту неделю снижением примерно на 4% из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $107,54 за баррель (-0,7% и +1,4% в четверг), июньская цена WTI - $103,05 за баррель (-0,7% и +1,6% накануне).

Главным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стало ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%.

Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%. В январе он ожидал роста мировой экономики на 4,1%.

Особое опасение трейдеров вызывает вспышка COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей. Распространение вируса и призванные сдержать его локдауны замедляют экономический рост и спрос на топливо в стране.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали перебои с поставками сырья из Ливии, где на фоне политических протестов добыча сократилась примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Также рынок оценивает перспективы отказа Европы от российской нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,9% и +11,8% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,3%).

Подешевели бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-13,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-7,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 9,52 млрд рублей (из них 2,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,19 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,63 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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