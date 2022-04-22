Рубль, вероятно, завершит неделю на уровне ниже 75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, завершит текущую неделю на уровне ниже 75 руб./$1, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в четверг снизился на 2,13%, до 74,79 руб./$1. На фоне продолжающегося укрепления рубля Банк России вновь предпринял меры по смягчению текущих мер поддержки. Так, увеличение сроков продажи валютной выручки до 60 дней теперь распространяется на все компании-экспортеры, а не только на несырьевой неэнергетический сектор. Впрочем, такие действия не предполагают заметного ослабления рубля в краткосрочной перспективе, и сегодня курс USD/RUB снижается на 1,65%, находясь около 73,55 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Фактор налогового периода продолжает поддерживать рубль, и курс USD/RUB, вероятно, закончит неделю ниже 75 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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