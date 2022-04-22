Рубль, сильно упавший к доллару и евро на старте торгов на мерах ослабления валютного контроля, перешел к росту

Москва. 22 апреля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России, в частности, разрешения сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение двух месяцев вместо трех дней.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,02-77 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,3925 руб./$1 (+60,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 80,8175 руб./EUR1 (+61,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 61,09 коп. к уровню закрытия 21 апреля, до 77,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,35 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,64 коп. ниже официального курса.

Между тем, уже в 10:15 МСК курс доллара США составил 73,78 руб./$1, что на 1 рубль ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,26 руб./EUR1, подешевев на 94,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 97,7 копейки - до 76,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на фоне мер ЦБ РФ по ослаблению валютного контроля. Однако снижение его котировок было довольно непродолжительным, и уже через несколько минут рубль вновь перешел к заметному повышению в рамках подготовки к налоговым выплатам апреля.

ЦБ спустя всего два дня после введения послаблений по срокам обязательной продажи валютной выручки для компаний несырьевого неэнергетического сектора распространил их и на остальных экспортеров. В четверг вечером регулятор сообщил, что "в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение дополнительно смягчить требования об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами".

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N 79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей. Во вторник ЦБ объявил, что компании, занимающиеся несырьевым неэнергетическим экспортом, смогут продавать валютную выручку в течение 60 рабочих дней.

Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля на их счета в уполномоченных банках, не позднее 60 рабочих дней со дня зачисления

ФТС России временно приостанавливает публикацию данных по импорту и экспорту во избежание некорректных оценок и спекуляций, между тем накануне сказал журналистам глава ФТС Владимир Булавин, комментируя вопрос - с чем связана задержка в публикации данных по импорту в РФ в марте.

"ФТС (сейчас - ИФ) не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение, считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера", - заявил он.

Нефтяные котировки опускаются в ходе утренних торгов в пятницу после роста накануне и могут завершить эту неделю снижением примерно на 4% из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в пятницу составляет $107,65 за баррель, что на 0,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,11 за баррель, что на 0,66% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Главным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стало ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%.

Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%. В январе он ожидал роста мировой экономики на 4,1%.

Особое опасение трейдеров вызывает вспышка COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей. Распространение вируса и призванные сдержать его локдауны замедляют экономический рост и спрос на топливо в стране.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали перебои с поставками сырья из Ливии, где на фоне политических протестов добыча сократилась примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Также рынок оценивает перспективы отказа Европы от российской нефти.