Возможно дальнейшее снижение доходностей ОФЗ в пятницу - Sber CIB

Возможно продолжение снижения доходностей рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent могут снизиться до $105 за баррель в пятницу, отмечают эксперты инвестбанка - в Китае из-за карантинов вновь усиливаются риски для спроса на нефть, а жесткие комментарии ФРС снизили интерес к рискованным активам в целом.

Банк России позволил всем экспортерам продавать валюту в течение 60 дней. С учетом значительных продаж валюты экспортерами рубль в пятницу продолжит укрепляться и может достичь 73 руб./$1. В конце следующей недели продажи валюты экспортерами должны резко сократиться и рубль вернется к 75-77 руб./$1, считают аналитики Sber CIB.

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