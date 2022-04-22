Вероятно снижение валютного курса в диапазон 70-73 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Вероятно снижение валютного курса в диапазон 70-73 руб./$1 в пятницу, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Росту национальной валюты способствовали экспортеры, готовящиеся к налоговым выплатам 25-28 апреля, при этом навес долларового предложения на валютном рынке сохраняется. На фоне этого торговая активность на валютном рынке Мосбиржи растет второй день подряд, увеличившись на 16% относительно средненедельных значений. Полагаем, что такая тенденция может сохраниться и по итогам пятничных торгов. Стоит также отметить, что для сдерживания сильного укрепления рубля ЦБ разрешил всем экспортерам реализовывать 80% валютной выручки в течение 60 дней, а не 3-х, как было ранее", - пишет Жильников.

По оценкам эксперта банка, в пятницу потенциал снижения курса доллара сохраняется в целевой диапазон 70-73 руб./$1. Поддержку рублю будут оказывать как технические факторы, так и навес предложения долларов на валютном рынке ввиду ограниченности импорта в РФ.

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