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22 апреля 2022 года 10:12
Вероятно снижение валютного курса в диапазон 70-73 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Вероятно снижение валютного курса в диапазон 70-73 руб./$1 в пятницу, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Росту национальной валюты способствовали экспортеры, готовящиеся к налоговым выплатам 25-28 апреля, при этом навес долларового предложения на валютном рынке сохраняется. На фоне этого торговая активность на валютном рынке Мосбиржи растет второй день подряд, увеличившись на 16% относительно средненедельных значений. Полагаем, что такая тенденция может сохраниться и по итогам пятничных торгов. Стоит также отметить, что для сдерживания сильного укрепления рубля ЦБ разрешил всем экспортерам реализовывать 80% валютной выручки в течение 60 дней, а не 3-х, как было ранее", - пишет Жильников. По оценкам эксперта банка, в пятницу потенциал снижения курса доллара сохраняется в целевой диапазон 70-73 руб./$1. Поддержку рублю будут оказывать как технические факторы, так и навес предложения долларов на валютном рынке ввиду ограниченности импорта в РФ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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