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22 апреля 2022 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, с одной стороны, и сформировавшихся ожиданий заметного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в конце месяца, а также наблюдаемого укрепления рубля, с другой стороны, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким снижением, растеряв первоначальный рост. В лидеры снижения вышли акции технологических компаний, которые находятся под давлением из-за роста доходностей американских гособлигаций. Ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС подтолкнули рост доходностей 10-летних U.S. Treasuries в четверг до 2,91% с 2,836% годовых в среду. Чем выше доходность госбондов, тем привлекательнее они становятся для инвесторов, особенно по сравнению с акциями технологических компаний, считающимися более рискованными активами.

Инвесторы также следили за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в ходе панельной дискуссии, организованной Volcker Alliance и Институтом городских исследований им. Пенна при Университете Пенсильвании. В своей речи Пауэлл сигнализировал о том, что ФРС может поднять ставку на очередном заседании в следующем месяце на 50 базисных пунктов. "По моему мнению, уместно повышать ставку немного быстрее, чем ранее", - заявил глава Федрезерва. Главной задачей Федрезерва является сдерживание инфляции в США, достигшей в марте 8,5% при целевом показателе в 2%, отметил он. "Экономики не функционируют без ценовой стабильности", - подчеркнул глава ФРС. Следующее заседание ФРС пройдет с 3 по 4 мая.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК опустился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК вышел в слабый плюс после снижения ранее в ходе сессии. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng теряет 0,5%.

В свою очередь нефтяные котировки опускаются в ходе утренних торгов в пятницу после роста накануне и могут завершить эту неделю снижением примерно на 4% из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в пятницу составила $106,88 за баррель, что на 1,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,4%, до $108,33 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $102,38 за баррель, что на 1,36% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,6%, до $103,79 за баррель.

Главным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стало ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%. Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%. В январе он ожидал роста мировой экономики на 4,1%. Особое опасение трейдеров вызывает вспышка COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей. Распространение вируса и призванные сдержать его локдауны замедляют экономический рост и спрос на топливо в стране.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали перебои с поставками сырья из Ливии, где на фоне политических протестов добыча сократилась примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Также рынок оценивает перспективы отказа Европы от российской нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,357 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,957 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 апреля вырос всего на 0,06% по отношению к среде и составил 102,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 736,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,2%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,7%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,65%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-2,85%), "РЖД-001P-20R" (-1,72%) и "БКЕ-001Р-03" (-1,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 5-го купона облигаций серии Б-1-286 на уровне 17,2% годовых. Банк разместил выпуск сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей (при номинальном объеме 5 млрд рублей) в январе текущего года. Ставки купонов ежемесячные и определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 0,2%. Ставка текущего купона - 20,2% годовых.

ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставку 21-24-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 23% годовых. Ранее эмитент увеличил срок обращения облигаций 1-й серии с 5 до 10 лет. Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в мае 2017 года по ставке 12,75% годовых. Первоначально планируемая дата погашения - 4 мая 2022 года, новая - 28 апреля 2027 года. Ставка текущего 20-го купона - 8% годовых. Согласно новым условиям, количество квартальных купонных периодов удвоилось - их стало 40. Процентная ставка по купонам рассчитывается по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 7 день, предшествующий началу купонного периода, плюс 6%. Ставка будет устанавливаться через каждые 4 купона. Кроме того, по выпуску допускается досрочное, в том числе частичное, погашение облигаций по усмотрению эмитента.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) выплатило последний купон облигаций 001Р-01 на сумму 416,4 млн рублей, а также погасило выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей. Двухлетний выпуск на 10 млрд рублей компания разместила в апреле 2020 года по ставке полугодового купона 8,35% годовых.

ООО "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 25-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,699 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Выпуск со сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей компания разместила в декабре 2020 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых до погашения. 12 апреля "Калита" допустила технический дефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,602 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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