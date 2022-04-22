Возможно снижение цены нефти к $105/барр. на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно снижение цены нефти марки Brent к уровню $105 за баррель на торгах в пятницу, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Утром пятницы цены на нефть марки Brent вновь находятся под давлением, теряя более 1,3%. Высокие ставки, перспектива замедления мировой экономики, в том числе из-за вспышки COVID-19 и карантинных ограничений в КНР, в отсутствие сильных отраслевых идей обуславливают слабость рынка нефти в конце недели. Полагаем, что котировки нефти марки Brent могут опуститься на торгах в пятницу к отметке $105 за баррель", - отмечает эксперт.

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