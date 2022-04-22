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22 апреля 2022 года 09:29
Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2230-2310п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2230-2310 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с изменением в пределах 1,8% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2230-2310 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 пунктов, - указывает эксперт. - Внутридневная динамика индекса выглядит непредсказуемой. С технической точки зрения сохраняется весомый потенциал для коррекционного отскока в район 2300-2350 пунктов, однако этому препятствует видимый недостаток притока новых средств на фондовый рынок". Заметное влияние на динамику индекса Мосбиржи во второй половине торговой сессии в пятницу могут оказать лишь важные внешнеполитические новости, отмечает Манжос. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики не ожидается. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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