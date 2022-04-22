Существенное снижение котировок нефти во 2К22 маловероятно - BCS Express

Существенное снижение котировок нефти на горизонте второго квартала текущего года маловероятно, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в четверг незначительно выросли, поддерживаемые опасениями из-за российской добычи и сильной статистикой по запасам в США. Волатильность торгов на неделе заметно снизилась, что говорит о стабилизации котировок в районе равновесных значений. На текущий момент спрос продолжает опережать предложение, хотя дефицит несколько сократился из-за карантина в Китае. Прогнозы по спросу в мире ухудшаются, а добыча ОПЕК+ медленно, но верно подрастает. Во II полугодии более активными могут стать сланцевики в США. Вероятно, к концу года цены окажутся ниже, чем сейчас. Однако на горизонте II квартала существенное снижение может не произойти, поскольку уже в мае начнется сезон высокого спроса на бензин, а ситуация с российскими поставками пока не улучшается", - отмечает аналитик в комментарии.

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