Крепкий рубль мешает росту рынка акций РФ - BCS Express

Крепкий рубль мешает росту российского рынка акций, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Индекс Мосбиржи остается в рамках среднесрочного нисходящего канала. Для выхода за его пределы теперь необходимо пробивать наверх область 2330-2370 пунктов. Пока котировки ниже, техническая картина выглядит слабо. Снизу в качестве более-менее значимых технических поддержек можно выделить только уровни 2220 и 2120 пунктов, - указывает аналитик инвестиционной компании. - Важную роль в снижении рынка акций РФ в четверг сыграл фактор ускоренного укрепления национальной валюты. Крепкий рубль мешает рынку акций, так как более 60% нашего рынка - это экспортеры. Для них текущая фаза беспрецедентного укрепления негативна с точки зрения рублевой выручки. К тому же по ряду commodities, типа нефти, экспорт происходит с дисконтом к спот-рынку".

Также Карпунин отмечает, что за счет ожидания остановки укрепления рубля в ближайшее время бумаги ориентированных на экспорт компаний должны быть "лучше рынка". Это, по его мнению, касается нефтегазового сектора, цветных металлургов, угольщиков, производителей удобрений.

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