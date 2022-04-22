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22 апреля 2022 года 09:03

Акции техкомпаний США упали на фоне роста доходности госбондов

Уолл-стрит завершила торги в четверг резким снижением. Фондовые индексы крупнейших государств АТР снижаются в ходе торгов в пятницу. Нефтяные котировки опускаются в ходе утренних торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким снижением, растеряв первоначальный рост.

В лидеры снижения вышли акции технологических компаний, которые находятся под давлением из-за роста доходностей американских гособлигаций. Ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС подтолкнули рост доходностей 10-летних U.S. Treasuries в четверг до 2,909% с 2,836% в среду. Чем выше доходность госбондов, тем привлекательнее они становятся для инвесторов, особенно по сравнению с акциями техкомпаний, считающимися более рискованными активами.

Котировки бумаг Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. рухнули на 4,4%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 4,8% и HP Inc. (SPB: HPQ) - на 3%.

Акции оператора стриминговой платформы Netflix Inc. (SPB: NFLX) продолжили снижаться в четверг после публикации провальной отчетности днем ранее. Стоимость бумаг упала на 3,5% на новости о том, что инвесткомпания американского миллиардера Билла Акмана Pershing Square продала крупную долю в Netflix.

Инвесторы также следили за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в ходе панельной дискуссии, организованной Volcker Alliance и Институтом городских исследований им. Пенна при Университете Пенсильвании. В своей речи Пауэлл сигнализировал о том, что ФРС может поднять ставку на очередном заседании в следующем месяце на 50 б.п.

"По моему мнению, уместно повышать ставку немного быстрее, чем ранее", - заявил глава Федрезерва. Следующее заседание ФРС пройдет с 3 по 4 мая.

Tesla (SPB: TSLA) Inc., опубликовавшая отчетность после закрытия торгов в среду, в минувшем квартале увеличила выручку на 81% - до рекордных $18,8 млрд, что лучше прогноза рынка. Чистая прибыль компании составила $3,32 млрд и также превзошла прогноз на уровне $2,2 млрд. Стоимость акций Tesla повысилась на 3,2%.

Телекоммуникационная компания AT&T Inc. (SPB: T) сократила чистую прибыль в первом квартале на 36%, однако скорректированный показатель оказался выше прогноза рынка. Котировки акций AT&T выросли на 4,1%.

American Airlines Group (SPB: AAL) в первом квартале увеличила чистый убыток на 31%, но дала хороший прогноз на текущий период. Цена бумаг авиаперевозчика поднялась на 3,8%.

Табачный концерн Philip Morris International (SPB: PM) получил скорректированную прибыль и выручку в первом квартале 2022 года выше прогнозов рынка, но ухудшил прогноз прибыли на 2022 год из-за событий на Украине. Капитализация Philip Morris увеличилась на 2%.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., один из ведущих производителей меди и золота в мире, в первом квартале 2022 года увеличила чистую прибыль почти вдвое, скорректированный показатель и выручка также оказались лучше прогноза. Тем не менее стоимость компании на торгах упала на 10% на ухудшении прогноза для продаж меди в текущем году.

Xerox Holdings (SPB: XRX) Corp. отчиталась о получении чистого убытка в первом квартале 2022 года и снижении выручки, однако не стала менять свой годовой прогноз. Цена акций Xerox рухнула на 15,7%.

Железнодорожная компания Union Pacific Corp. (SPB: UNP) зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в первом квартале 2022 года, причем показатели оказались несколько выше прогнозов рынка. Акции подешевели на 1,1%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. - до 184 тыс. человек, показали данные министерства труда США. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 180 тыс. с ранее объявленного уровня в 185 тыс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к окончанию сессии снизился на 368,03 пункта (1,05%) и составил 34792,76 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 65,79 пункта (1,48%) - до 4393,66 пункта.

Nasdaq Composite потерял 278,41 пункта (2,07%) и составил 13174,65 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Он вновь сигнализировал о большой вероятности повышения ключевой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов по итогам майского заседания. "По моему мнению, целесообразно было бы двигаться чуть быстрее", - сказал Пауэлл вечером в четверг, выступая на мероприятии Международного валютного фонда.

Главной задачей Федрезерва является сдерживание инфляции в США, достигшей в марте 8,5% при целевом показателе в 2%, отметил он. "Экономики не функционируют без ценовой стабильности", - подчеркнул глава ФРС.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 МСК уменьшился на 1,6%.

Потребительские цены в Японии в марте увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, согласно официальным данным. Это максимальные темпы подъема за 3,5 года - с октября 2018 года.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) выросли на 0,8%, что стало самым значительным повышением с января 2020 года. Однако темпы роста все еще остаются ниже целевого показателя японского ЦБ в 2%.

Эксперты в среднем также прогнозировали повышение ключевой инфляции на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Наиболее значительное падение котировок в пятницу демонстрируют акции производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (-5,2%) и Pacific Metals Co. (-4,6%), предоставляющей медицинские услуги M3 Inc. (-4,8%).

Кроме того, дешевеют бумаги выпускающей потребительскую электронику Sony (-2,8%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,9%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-2,6%), автопроизводителей Nissan Motor (-1,9%) и Toyota Motor (-1,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК вышел в слабый плюс после снижения ранее в ходе сессии. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng теряет 0,5%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дешевеют акции операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-3,9%) и Sands China Ltd (-2,3%), производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. (-2,4%), интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (-2,4%).

Также снижается цена бумаг автомобильной компании Geely (-2%), интернет-ритейлера Alibaba (-1,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК опустился на 0,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,5%.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 4% и 3% соответственно.

Цена акций технологической фирмы Megaport рухнула почти на 10% после падения на 22% днем ранее из-за слабой квартальной отчетности.

* Нефтяные котировки опускаются в ходе утренних торгов в пятницу после роста накануне и могут завершить эту неделю снижением примерно на 4% из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск в пятницу составляет $107,34 за баррель, что на $0,99 (0,91%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,53 (1,4%), до $108,33 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,8 за баррель, что на $0,99 (0,95%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,6 (1,6%), до $103,79 за баррель.

Главным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стало ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%.

Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%. В январе он ожидал роста мировой экономики на 4,1%.

Особое опасение трейдеров вызывает вспышка COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей. Распространение вируса и призванные сдержать его локдауны замедляют экономический рост и спрос на топливо в стране.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали перебои с поставками сырья из Ливии, где на фоне политических протестов добыча сократилась примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Также рынок оценивает перспективы отказа Европы от российской нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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