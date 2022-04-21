Рубль сократил темпы роста, но все равно закрыл торги четверга заметным повышением к доллару и евро

Москва. 21 апреля. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам торгов четверга; рубль немного сократил темпы повышения к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после сильного роста в ходе дневных торгов.

Курс доллара США составил 74,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,63 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,2 руб./EUR1, подешевев на 1,7 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,66 рубля - до 77,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги четверга заметным повышением к доллару и евро. Рост рубля продолжает поддерживаться подготовкой к пику налоговых платежей месяца, отсутствием спроса на валюту из-за действия санкций и защитных мер ЦБ РФ, а также решением Госдумы РФ утвердить Эльвиру Набиуллину главой Банка России еще на один срок.

Госдума на заседании в четверг в ходе голосования утвердила кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, ее полномочия истекают 24 июня и теперь будут продлены. Набиуллина повторила сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП) на пленарном заседании Госдумы, отметив, что регулятор будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях.

Между тем, в ходе утверждения членов совета директоров ЦБ РФ в Госдуме один из депутатов задал вопрос, что делать с "излишками" валюты в ситуации, когда складывается положительное сальдо торговли с недружественными странами. "То, что касается дисбаланса. Здесь, мне кажется, нам нужно пытаться двигаться в том направлении, чтобы наши экспортеры занимались одновременно и импортом", - ответил зампред ЦБ РФ Юрий Исаев. "Мы в этом направлении работаем. Полагаем, что это даст нам возможность сбалансировать через товарные потоки этот дисбаланс по капиталу", - сказал он.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей. Для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора срок продажи составляет с этой недели два месяца, однако компании сырьевых отраслей, обеспечивающие основной валютный поток, обязаны продавать выручку в течение трех дней.

Импорт в РФ на фоне введенных против РФ ограничений, логистических проблем и ухода ряда иностранных компаний резко падает: ФТС перестала публиковать официальные данные, помощник президента Максим Орешкин оценивал снижение в марте в "десятки процентов".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Владислав Ковалык, рубль на этой неделе продолжает укрепление, начатое еще 14 апреля - с понедельника по четверг пара "доллар-рубль" упала почти на 7 рублей. "Триггером для такой динамики стало насыщение спроса на валюту, возникшего после отмены регулятором комиссии на покупку долларов и евро, а также значительное предложение валюты компаниями-экспортерами перед уплатой налогов. Банк России ослабил меры валютного контроля и разрешил экспортерам несырьевого и неэнергетического секторов продавать 80% валютной выручки в течение 60 дней после ее поступления вместо трех дней, как было предписано ранее. Мера поможет временно сократить предложение валюты на рынке, однако будет носить отсроченный эффект. При дальнейшем укреплении национальной валюты ЦБ может прибегнуть к следующему этапу смягчения мер валютного контроля, как это произошло при достижении парой "доллар-рубль" уровня 71 руб./$1 на торгах 8 апреля, что может спровоцировать локальное ослабление рубля", - говорит Ковалык.

"На рынке сохраняются комфортные условия для продолжения укрепления рубля в силу двух основных факторов: обязательная продажа валютной выручки экспортерами и существенное сокращение импорта товаров на территории РФ. Среди розничных инвесторов повышенного спроса на валюту не наблюдается. Ожидание завершения специальной операции по денацификации и демилитаризации соседней республики заставляет инвесторов в валюту оставаться в текущих позициях без дополнительных торговых операций", - в свою очередь, сообщила "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В условиях сохранения ограничений на отток капитала для нерезидентов и резкого сокращения импорта на рынке по-прежнему отсутствует сильный спрос на валюту со стороны крупных рыночных игроков, формируя баланс сил в пользу рубля. При этом до конца апреля можно ожидать усиления валютных продаж из-за крупных налоговых платежей, после чего позиции рубля на рынке, вероятно, несколько скорректирует очередное понижение ключевой ставки ЦБ", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Великобритания в четверг внесла в санкционные списки по России еще 26 физических лиц и структур, среди них официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава РЖД Олег Белозеров. Под санкции попали также врио главы МЧС Александр Чуприян и первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский. В санкционных списках оказалась супруга бизнесмена Германа Хана Анжелика.

Санкционные меры вступили в силу в том числе в отношении 10 структур. В частности, санкции затронули производственное предприятие "Промтех-Дубна", а также концерн "Калашников".

В отношении попавших под санкционные меры лиц и компаний действует замораживание активов.

Власти Великобритании введут эмбарго на поставки серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из РФ, увеличат пошлины на ряд товаров из России и Белоруссии, кроме того, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны в четверг. "Новые санкции, о которых объявили сегодня, 21 апреля, министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян и министр финансов Руши Сунак, включают запрет на импорт серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из России, в том числе икры", - говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.

Также британские власти решили повысить на 35 процентных пунктов пошлины на ряд товаров из России и Белоруссии, в том числе на алмазы и каучук.

Минфин США в очередной раз расширил санкционный список против России, в него вошли физические и юридические лица, говорится в заявлении. В частности, ограничительные меры вводят против 40 юридических лиц, включая Общество содействия русскому историческому просвещению "Царьград" и аффилированные с ним структуры, а также против Транскапиталбанка и Инвестторгбанка.

Также в список добавлены 29 физических лиц, связанных, в том числе, с банком "Открытие". В частности, в списке значится председатель правления этого банка Михаил Задорнов. Под санкции также подпала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты. "Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это ранее было сделано в Европе", - сказал Байден. "Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", - добавил он.

Ранее на аналогичные меры, как сообщалось, пошли страны ЕС. При этом они предусмотрели перечень исключений: европейское решение, в частности, не распространялось на поставки товаров АПК, энергоносителей.

Австрия после начала военной операции РФ на Украине отказалась от закупок российской нефти, сообщает газета Kurier со ссылкой на представителя OMV Group. "Объемы закупки нефти в России всегда были очень низкими, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка", - цитирует газета представителя австрийской компании.

По данным Статистического управления страны и Ассоциации нефтяной промышленности, в 2021 году только 7,8% или 596 тыс. тонн австрийского импорта нефти пришлось на РФ.

Нефть продолжает дорожать в четверг, инвесторы оценивают перспективы отказа ЕС от российского топлива и данные о запасах в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК в четверг составляет $108,77 за баррель, что на 1,84% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,45 за баррель, что на 2,21% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,9 млн баррелей в сутки.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 апреля на 2,0819 рубля, до 74,999 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,0466 рубля, до 81,2239 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в четверг на 2,7515 рубля по отношению к среде и составил 74,8618 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 2,1827 рубля и составил 74,8256 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 467,597 млн, из которых $1 млрд 271,915 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 195,592 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился к этому времени на 2,8805 рубля, до 80,8918 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 3,0854 рубля, до 80,3994 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 368,251 млн, из которых EUR621,345 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR746,906 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного поднялись в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 16,78% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 17,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 22 б.п. - до 17,21% годовых, ставка на срок 3 месяцев снизилась на 54 б.п. - до 17,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 60 б.п. - до 17,21% годовых.