Рынок акций РФ в четверг обновил минимум индекса Мосбиржи с 24 февраля во главе с Яндексом и ЛУКОЙЛом

Москва. 21 апреля. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию, индекс Мосбиржи на фоне укрепления рубля откатился к рубежу 2270 пунктов и обновил минимум на закрытие торгов с 24 февраля; лидерами снижения выступили бумаги "Яндекса" и "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2271,05 пункта (-2,6%), индекс РТС - 961,46 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 8%.

Доллар упал до 74,35 рубля (-2,06 рубля) на фоне решения Госдумы РФ утвердить Эльвиру Набиуллину главой Банка России еще на один 5-летний срок и подготовки к пику налоговых платежей.

Подешевели акции "Яндекса" (-8%), "ЛУКОЙЛа" (-7,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,4% и -1,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,3%), "Московской биржи" (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

"Яндекс" отозвал прогноз финансовых показателей на 2022 год, говорится в годовом отчете компании. Ранее он ожидал, что по итогам текущего года консолидированная выручка составит 490-500 млрд рублей. Также "Яндекс" сообщил о сокращении или приостановке запланированных инвестиций в бизнес как в РФ, так и за рубежом.

Вагит Алекперов проинформировал ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании.

Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 43,77 рубля на акцию, без учета уже выплаченных за первое полугодие 27,67 рубля на акцию, сообщил акционер "Интерфаксу" итоги голосования, озвученные в ходе собрания. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт по состоянию на 5 мая. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, суммарные дивидендные выплаты за 2021 год составят 71,44 рубля на одну обыкновенную акцию, что на 100,9% больше по сравнению с 35,56 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам 2020 года.

Подорожали в четверг акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%).

Главы финансовых ведомств стран G7 подтвердили свою решимость продолжать оказывать давление на Москву, чтобы она прекратила спецоперацию на Украине, пообещав "скоординированные действия" для дальнейшего "повышения стоимости войны для России".

Минфин США в очередной раз расширил санкционный список против России, в него вошли физические и юридические лица. В частности, ограничительные меры вводятся против 40 юридических лиц, включая Общество содействия русскому историческому просвещению "Царьград" и аффилированные с ним структуры, а также против ПАО "Транскапиталбанк" и АО "Инвестторгбанк". Также в список добавлены 29 физических лиц, связанных, в том числе, с банком "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) (в списке значится председатель правления банка Михаил Задорнов). Под санкции также подпала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Великобритания в четверг внесла в санкционные списки по России еще 26 физических лиц и структур, среди них официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава "РЖД" Олег Белозеров.

Россия пока не отреагировала на призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к президенту РФ Владимиру Путину принять его в самое ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, по словам Пескова, Россия ждет ответа от Украины на свои предложения в рамках переговорного процесса, проект документа передан украинской стороне.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, давление на фондовый рынок оказывали "голубые фишки" ввиду многодневной рыночной безыдейности. Инвесторы продолжают с опаской смотреть на потенциал крупных отечественных активов из-за сохраняющихся санкционных рисков. При этом рубль продолжает усиленно крепнуть из-за сохранения навеса долларов на валютном рынке, что частично нивелирует высокие цены на реализуемые энергоносители.

В пятницу распродажи российских акций могут продолжиться ввиду сохраняющейся безыдейности, а также высокого уровня санкционного риска. Индекс Мосбиржи может завершить неделю у отметки 2220 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, российские инвесторы продолжают в основном фокусироваться на геополитическом факторе и игнорировать внешний фон, что способствует сокращению объема акций в портфелях. В результате индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках сценария снижения, целью которого может выступить диапазон 2000-2200 пунктов. В рамках этого коридора российский рынок может перейти в консолидацию с последующими попытками начать восстановление.

Доллар в пятницу может продолжить снижение с попытками тестирования поддержки 73 руб./$1. На следующей неделе американская валюта может предпринять попытку перехода к восстановлению, чему поспособствует снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ продолжает тестировать зону поддержки 2200-2300 пунктов по индексу Мосбиржи.

Движения в акциях в четверг были "зеркальными" в отношении предыдущего дня: продавали бумаги, которые показали рост накануне, и покупали ранее слабые акции. Одним из лидеров дня стал "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK). Компания сообщила о сложностях с дальнейшей реализацией "Арктик СПГ-2", но позитивным моментом стало одобрение акционерами финальных дивидендов за 2021 год. Это выгодно отличает компанию от многих представителей российского фондового рынка, которые не только приостанавливают публикацию отчетности, но и отказываются от дивидендных выплат.

"Яндекс" отозвал свои прогнозные заявления на 2022 год, а также приостанавливает ряд инвестиционных программ в свете высокой неопределенности. Ранее предполагалось, что компания увеличит выручку до 490-500 млрд рублей. Однако в сложившейся ситуации "Яндекс" может быть вынужден сосредоточиться на генерировании прибыли, а не развитии новых направлений.

Рубль продолжил свое укрепление после небольшой утренней заминки. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что регулятор постоянно "настраивает" валютные ограничения, чтобы помочь тем, кто выстраивает логистические цепочки. Однако слов о дальнейших послаблениях в вопросе обязательных продаж валюты не было. Высокая ставка ЦБ РФ является временной мерой для острой фазы кризиса и Банк России будет рассматривать возможность ее снижения на последующих заседаниях, отметила глава регулятора. То есть в ближайшее время резких движений не будет, но ЦБ все же будет ориентироваться на инфляционные данные. В этом смысле укрепление рубля является наиболее действенным инструментом, тем более, что традиционных мер для пополнения валютных резервов в евро, долларах, фунтах и иенах сейчас не требуется, да и не рассматривается, отмечает аналитик.

Нефтяной рынок оказался в ситуации, когда физические поставки российской нефти сокращаются, но также возникают проблемы у других производителей. В Ливии на неопределенный срок объявлен форс-мажор почти по 0,55 млн б/с экспорта из-за активности вооруженных группировок, которые выдвигают политические требования в адрес международно признанного правительства страны. В JPMorgan полагают, что после выборов во Франции Евросоюз может принять решение о блокировке российского нефтяного экспорта. Соответственно, если это произойдет и будет реализовано немедленно, то котировки Brent могут подскочить до $185 за баррель, отмечает Кочетков.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также полагает, что отсутствие надежных признаков улучшения геополитической ситуации, в том числе подвижек в переговорах по деэскалации конфликта на Украине, а также заметное укрепление рубля погрузили индекс МосБиржи в "красную" зону.

На глобальных рынках риск-аппетит улучшился благодаря прекращения роста доходностей гособлигаций США, что связывается с ожиданием прохождения инфляционного пика. К тому же данные по росту потребительской инфляции в еврозоне за март оказались чуть меньше прогнозов. Вместе с тем, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США выросло чуть сильнее ожиданий.

Из важной статистики в пятницу можно выделить первые оценки апрельских индексов PMI в промышленности и секторе услуг еврозоны и США. Индекс Мосбиржи в конце недели может формироваться в пределах 2225-2375 пунктов, доллар - в рамках в пределах 73,5-80,5 руб./$1. Рубль может поддерживать пик налогового периода, а также позитивная конъюнктура на рынке рублевого долга, считает Бахтин.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite упал на 2,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), преобладает рост в Европе (индекс FTSE топчется на месте, DAX и CAC 40 растут на 1-1,4%), нет единого вектора в США (индексы изменились на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке в четверг цены подросли из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $108,26 за баррель (+1,4% и -0,4% в среду), июньская цена WTI - $103,92 за баррель (+1,7% и +0,1% накануне).

Добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в среду, что Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, тогда как эксперты ожидали роста на 2,2-3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-7,1%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-5,7%), акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-3,9%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,6%).

Лидерами роста выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+39,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+25,1%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+11,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+8,6%), расписки "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+6,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,4%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+5,3%).

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,7%) в январе-марте 2022 года увеличило продажи почти в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41 млрд рублей, сообщает компания. Объем реализованной недвижимости вырос на 53,5%, до 218 тыс. кв. метров.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID) (+2,3%), один из крупнейших ритейлеров на российском рынке бытовой техники и электроники, в I квартале 2022 года увеличила общие продажи (GMV) на 28,1% по сравнению с показателем за I квартал 2021 года, до 177,2 млрд рублей с НДС.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,37 млрд рублей (из них 5,24 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,99 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,86 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).