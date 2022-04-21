Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи Великобритании в марте (09:00 МСК);

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы (10:30-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) за апрель;

- выступление главы ЕЦБ Лагард (16:00 МСК);

- встречи МВФ;

- выступление главы Банка Англии Бейли (17:30 МСК);

- операционные результаты Petropavlovsk и "Распадской" за I кв. 2022г;

- квартальные результаты Verizon, American Express, Honeywell, Kimberly-Clark.

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