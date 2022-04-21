Цены большинства выпусков евробондов РФ в четверг умеренно подросли, суверенные спреды сузились

Москва. 20 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь умеренно подросли. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене в ожидании заметного повышения ставки ФРС США на заседании в начале мая, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 157 базисных пунктов, до 23,6% от номинала (их доходность снизилась на 169 базисных пунктов - до 25,37% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 13 базисных пунктов, до 23,69% от номинала (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов - до 24,52% годовых), самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 6 базисных пунктов, подорожав до 19,56% от номинала (его доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 26,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году подорожали за день на 1 базисный пункт, до 20,98% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 44,34% годовых), с погашением в 2029 году - на 32 базисных пункта, до 17% от номинала (доходность снизилась на 50 базисных пунктов - до 41,72% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 145 базисных пунктов, подорожав до 28,79% от номинала (его доходность снизилась на 545 базисных пунктов - до 124,56% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 30 базисных пунктов, составив 25,17% от номинала (их доходность снизилась на 100 базисных пунктов - до 143,07% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 13 базисных пунктов, до 22,13% от номинала (их доходность выросла на 31 базисный пункт - до 53,19% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", поступающие в большом количестве заявления представителей западных стран относительно объявления новых антироссийских санкций не оказывают значимого влияния на российские активы. Участники рынка уже привыкли к такого рода словесным интервенциям, а также персональным санкциям и относятся к ним спокойно, так как они не затрагивают важных для экономики страны компаний и секторов. На этом фоне курс рубля заметно укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов 21 апреля, рублевые облигации продемонстрировали позитивную динамику (ценовой индекс облигаций RGBI прибавил 1%), так же как и большинство выпусков евробондов РФ, а российский фондовый индекс РТС вырос за день на 0,11%.

Инфляционные ожидания населения России в апреле значительно снизились после многолетнего максимума в марте, вернулись к значениям августа-сентября 2021 года, говорится в комментарии ЦБ РФ. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий в апреле также снизились, но пока остаются вблизи максимального значения за всю историю наблюдений, отмечает Центробанк. "Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - подчеркивает ЦБ.

Власти Великобритании введут эмбарго на поставки серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из РФ, увеличат пошлины на ряд товаров из России и Белоруссии, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны в четверг. "Новые санкции, о которых объявили сегодня, 21 апреля, министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян и министр финансов Руши Сунак, включают запрет на импорт серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из России, в том числе икры", - говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании. Также британские власти решили повысить на 35 процентных пунктов пошлины на ряд товаров из России и Белоруссии, в том числе на алмазы и каучук.

Кром е того, Великобритания в четверг внесла в санкционные списки по России еще 26 физических лиц и структур, среди них официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава "РЖД" Олег Белозеров. Под санкции подпали также врио главы МЧС Александр Чуприян и первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский. В санкционных списках оказалась супруга бизнесмена Германа Хана Анжелика. Санкционные меры вступили в силу в том числе в отношении 10 структур. В частности, санкции затронули производственное предприятие "Промтех-Дубна", а также концерн "Калашников". В отношении подпавших под санкционные меры лиц и компаний действует замораживание активов. На данный момент в британском санкционном списке по России числятся более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.

В свою очередь Евросоюз в четверг внес в санкционный список украинского бизнесмена Сергея Курченко и российского предпринимателя Евгения Пригожина, говорится в документе, распространенном Брюсселем. В документе поясняется, что их вносят в список лиц, организаций и органов, в отношении которых вводятся ограничительные меры за их роль в подрыве или в угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и для извлечения из этого выгоды.

Спрос на ипотеку в США продолжил снижение на прошлой неделе на фоне роста ставок до максимальных значений с 2010 года. Общий объем заявок на получение ипотечных кредитов упал на 5% на минувшей неделе по сравнению с неделей ранее и составлял около половины от объема за аналогичный период в прошлом году, согласно данным Mortgage Bankers Association (MBA). Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США увеличилась до 5,2% на прошлой неделе с 5,13% годовых. Годом ранее размер ставки составлял 3,2% годовых.

"Сохраняющиеся опасения по поводу ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики в США продолжают подстегивать рост доходности US Treasuries, что приводит к росту ипотечных ставок до максимального уровня более чем за десятилетие", - сказал эксперт MBA Джоэл Кан.