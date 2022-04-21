Вероятно укрепление рубля до 70 руб./$1 к концу апреля - ITI Capital

Вероятно укрепление рубля до 70 руб./$1 к концу апреля, поскольку на этот месяц приходятся рекордные квартальные налоговые платежи, говорится в материале ITI Capital.

На взгляд экспертов инвесткомпании, из всех российских активов рубль - самый успешный, после паузы с 8 по 13 апреля российская валюта продолжила укрепляться, подорожав на 35% с пикового уровня 9 марта. Основная причина такой динамики - продажи валюты экспортерами на фоне рекордного притока экспортной выручки. Падение импорта в связи с ограниченным спросом со стороны населения из-за лимита на снятие наличной валюты и сокращение ее доли в банковской системе из-за санкций.

"Экспортеры в марте, по данным ЦБ, смогли только продать валюту в эквиваленте на 865 млрд руб. (т.е. $10 млрд за месяц, или $0,5 млрд в день), что не превышает 33% фактических поступлений валюты (по нашей оценке, валютная выручка от экспорта составляет $500 млрд в год, из которых $400 млрд подлежат обязательной продаже в рамках правила реализации 80% валютной выручки, что эквивалентно продаже $1,6 млрд за торговый день). Следовательно фактически экспортеры продают валюту в 2,5 раза меньше обязательного объема ввиду органически низкого объема торгов на валютном рынке, который упал до $0,8-1 млрд в день по сравнению с экспортной выручкой в $1,4 млрд в сутки, из которых 80% должны были проданы на бирже", - указывают аналитики.

По их мнению, последние меры властей, предполагающие увеличение срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 3 до 60 дней и возможное сокращение продажи экспортной выручки с текущих 80%, мало повлияют на курс. "Вероятно, мы увидим укрепление рубля до 70 руб./$1, учитывая, что на апрель традиционно приходятся рекордные квартальные налоговые платежи", - прогнозируют эксперты ITI Capital.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.