Рубль днем уверенно дорожает к доллару и евро на фоне утверждения Набиуллиной главой ЦБ РФ еще на один срок

Москва. 21 апреля. Доллар США заметно ускорил падение, евро развернулся вниз после повышения на старте торгов и тоже падает на "Московской бирже" в четверг днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне решения Госдумы РФ утвердить Эльвиру Набиуллину главой Банка России еще на один срок и подготовки к пику налоговых платежей.

Курс доллара США составил 74,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,34 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,99 руб./EUR1, подешевев на 2,91 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,6 рубля - до 76,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах после непродолжительной стабилизации, наблюдавшейся в обеих парах на старте сессии. Рост рубля поддерживается подготовкой к пику налоговых платежей месяца, отсутствием спроса на валюту из-за действия санкций и защитных мер ЦБ РФ, а также решением Госдумы РФ утвердить Эльвиру Набиуллину главой Банка России еще на один срок.

Госдума на заседании в четверг в ходе голосования утвердила кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, ее полномочия истекают 24 июня и теперь будут продлены. Кандидатуру на должность главы регулятора вносит в парламент президент РФ, председатель ЦБ РФ назначается Госдумой большинством голосов сроком на пять лет, таким образом, полномочия действующего председателя регулятора истекут 24 июня 2027 года.

С июля 2013 года глава ЦБ назначается на должность сроком на пять лет (до этого - на четыре года). Одно и то же лицо не может занимать должность председателя ЦБ более трех сроков подряд. Набиуллина занимает должность председателя ЦБ с июня 2013 года.

Набиуллина повторила сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): регулятор будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях. "По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления мы начали снижать ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17% и будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях", - сообщила Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

ЦБ, решив снизить ставку на внеочередном заседании совета директоров 8 апреля на 300 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых, допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ДКП запланировано на 29 апреля. Оно будет опорным, то есть ЦБ помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о ДКП будет опубликован 11 мая.

"В условиях сохранения ограничений на отток капитала для нерезидентов и резкого сокращения импорта на рынке по-прежнему отсутствует сильный спрос на валюту со стороны крупных рыночных игроков, формируя баланс сил в пользу рубля. При этом до конца апреля можно ожидать усиления валютных продаж из-за крупных налоговых платежей, после чего позиции рубля на рынке, вероятно, несколько скорректирует очередное понижение ключевой ставки ЦБ", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Вчерашний день в очередной раз доказал всем российским участникам торгов, что в данных условиях и курс российского рубля, и упавшая ликвидность на рынке акций только на руку многим крупным игрокам финансового сектора страны. При необходимости можно укреплять курс рубля, и уже на это, судя по всему, есть ставки, и если кто-то соберется купить на торгах в фондовой секции "Мосбиржи", то он сможет существенно повлиять на общую динамику фондового рынка страны. Объемы это только подтверждают", - говорит старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.

Между тем, власти РФ, введя в ответ на антироссийские санкции валютный контроль и обязательную продажу основной части экспортной выручки, хотят вменить компаниям-экспортерам функции импортеров, балансируя тем самым торговое сальдо.

В ходе утверждения членов совета директоров ЦБ РФ в Госдуме один из депутатов задал вопрос, что делать с "излишками" валюты в ситуации, когда складывается положительное сальдо торговли с недружественными странами. "То, что касается дисбаланса. Здесь, мне кажется, нам нужно пытаться двигаться в том направлении, чтобы наши экспортеры занимались одновременно и импортом", - ответил зампред ЦБ РФ Юрий Исаев. "Мы в этом направлении работаем. Полагаем, что это даст нам возможность сбалансировать через товарные потоки этот дисбаланс по капиталу", - сказал он.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей. Для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора срок продажи составляет с этой недели два месяца, однако компании сырьевых отраслей, обеспечивающие основной валютный поток, обязаны продавать выручку в течение трех дней.

Импорт в РФ на фоне введенных против РФ ограничений, логистических проблем и ухода ряда иностранных компаний резко падает: ФТС перестала публиковать официальные данные, помощник президента Максим Орешкин оценивал снижение в марте в "десятки процентов".

Великобритания в четверг внесла в санкционные списки по России еще 26 физических лиц и структур, среди них официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава РЖД Олег Белозеров. Под санкции попали также врио главы МЧС Александр Чуприян и первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский. В санкционных списках оказалась супруга бизнесмена Германа Хана Анжелика.

Санкционные меры вступили в силу в том числе в отношении 10 структур. В частности, санкции затронули производственное предприятие "Промтех-Дубна", а также концерн "Калашников".

В отношении попавших под санкционные меры лиц и компаний действует замораживание активов.

Минфин США в очередной раз расширил санкционный список против России, в него вошли физические и юридические лица, говорится в заявлении. В частности, ограничительные меры вводят против 40 юридических лиц, включая Общество содействия русскому историческому просвещению "Царьград" и аффилированные с ним структуры, а также против Транскапиталбанка и Инвестторгбанка.

Также в список добавлены 29 физических лиц, связанных, в том числе, с банком "Открытие". В частности, в списке значится председатель правления этого банка Михаил Задорнов. Под санкции также подпала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Президент США Джо Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины, следует из расписания американского лидера, опубликованного Белым домом. "Президент представит обновленную информацию о России и Украине", - говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

Австрия после начала военной операции РФ на Украине отказалась от закупок российской нефти, сообщает газета Kurier со ссылкой на представителя OMV Group. "Объемы закупки нефти в России всегда были очень низкими, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка", - цитирует газета представителя австрийской компании.

По данным Статистического управления страны и Ассоциации нефтяной промышленности, в 2021 году только 7,8% или 596 тыс. тонн австрийского импорта нефти пришлось на РФ.

Цены на нефть растут в четверг из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США. Добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в четверг составляет $108,05 за баррель, что на 1,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,15 за баррель, что на 0,94% выше итогового значения предыдущей сессии.

Тем временем, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,9 млн баррелей в сутки.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного поднялись в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 16,78% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 17,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 22 б.п. - до 17,21% годовых, ставка на срок 3 месяцев снизилась на 54 б.п. - до 17,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 60 б.п. - до 17,21% годовых.