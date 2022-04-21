"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Alcoa на уровне $90

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Alcoa на уровне $90 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем долгосрочные перспективы бумаг Alcoa позитивно, отдавая себе отчет в том, что показатели будущих периодов во многом будут зависеть от рыночных условий, которые, вероятно, изменятся не в пользу эмитента. Инвесторам, у которых бумаги компании уже есть в портфеле, рекомендуем их держать. Тем, кто хотел бы приобрести акции, советуем пока воздержать от покупки в ожидании коррекции на рынке. Наша долгосрочная целевая цена по бумаге остается на уровне $90", - пишут эксперты.

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