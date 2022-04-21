"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2438 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2438 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,5%, стоп-приказ: 1555 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

После ухода зарубежных компаний из России эмитент может занять освободившиеся ниши и существенно расширить бизнес, полагают эксперты.

"С технической точки зрения котировки акций подошли к уровню поддержки февральского падения. При покупке на 8% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне 1555 руб. риск на портфель составит 0,98%", - указывают в "Финаме".

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