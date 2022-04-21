"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Nasdaq на уровне $182

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Nasdaq Inc. на уровне $182 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Полагаем, что в условиях ожидаемой нормализации рынка капитала в 2022 году основными рисками для Nasdaq выступает ослабление активности компаний в части листинга в условиях повышенной волатильности и ужесточения финансовых условий, влияние валютных колебаний и сокращение объема торгов в годовом выражении. В то же время мы рассчитываем на увеличение оборотов торгов с деривативами и сохранение спроса на технологические услуги. С учетом обозначенных рисков сохраняем целевую цену для акций Nasdaq на уровне $182 за бумагу в течение года. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе бумага способна скорректироваться в диапазон $152-160", - пишут эксперты.

Также аналитики отмечают, что за первый квартал 2022 года Nasdaq выкупила собственные акции на сумму $467 млн. "По текущей программе buyback у биржи остается еще $459 млн, если выкуп будет продолжен, это поддержит доходность акций. Дивиденд за квартал повышен на 11,1% - с $0,54 до $0,60 на акцию с доходностью 1,33% годовых. Компания также рассматривает решение о дроблении акций в соотношении 3:1. Эта процедура должна завершиться в третьем квартале. Дополнительный выпуск бумаг будет направлен акционерам в виде единоразового дивиденда", - указывают в инвесткомпании.

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