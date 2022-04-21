Возможно снижение ставки ЦБР до 10% в 4К22 - Инвестбанк Синара

Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 10% годовых в четвертом квартале текущего года, считает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Совет директоров Банка России соберется на очередное заседание 29 апреля. Регулятор, как следует из недавних заявлений его главы, осознает необходимость сделать процентные ставки доступными, в том числе для кредитования экономики. Мы расцениваем это как сигнал о предстоящем активном смягчении монетарных условий. Поэтому считаем вероятным понижение ключевой ставки до 15-16% на заседании в апреле и ее дальнейшее снижение до 10% в четвертом квартале 2022 года", - пишет аналитик в обзоре.

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