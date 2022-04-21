"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Tesla с прогнозной ценой $917,78

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $917,78 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы положительно оцениваем результаты эмитента за первый квартал 2022 года, однако отмечаем, что акции Tesla торгуются существенно дороже бумаг конкурентов, в том числе из смежных технологических секторов. Это предполагает существенную премию к общеотраслевым показателям, связанную с наличием некоторых преимуществ компании (выход в другие сферы бизнеса, потенциальное лидерство во всех сегментах электромобилей)", - отмечают эксперты.

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