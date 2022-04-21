BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Bank of America

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" и прогнозную стоимость в $46 за штуку для акций Bank of America Corp., что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты Bank of America за 1К22 позитивно. Все основные показатели превзошли ожидания инвесторов. Менеджмент компании позитивно смотрит на перспективы мировой экономики, отмечая то, что спрос со стороны домохозяйств остается высоким, доходы населения в США продолжают расти. Вероятность ухода экономики в рецессию в 2022 году, по мнению управляющей команды, низкая. Предпосылок для существенного ухудшения качества активов банка в ближайшее время менеджмент не видит", - указывают эксперты.

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