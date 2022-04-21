Возможно снижение ставки ЦБ РФ до 15% на заседании 29 апреля - "Велес Капитал"

Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 15% годовых по итогам заседания регулятора 29 апреля 2022 года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Э. Набиуллина на пленарном заседании Госдумы подтвердила, что в конце апреля ЦБ РФ будет вновь рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Вышедшие данные о резком замедлении недельной инфляции (до 0,2% против 0,66% неделей ранее и более 2% в конце февраля и первой половине марта) повышают вероятность еще одного смягчения процентных условий на заседании 29 апреля. Ожидаем снижение ключевой ставки до 15%", - отмечает эксперт в комментарии.

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