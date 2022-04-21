Котировки нефти, скорее всего, стабилизируются у отметки $108/барр. в четверг - Sber CIB

Котировки нефти стабилизируются у отметки $108 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

По мнению эксперта, в ближайшие недели риски для предложения останутся в центре внимания: Германия, по словам министра иностранных дел этой страны, планирует уже к концу года отказаться от импорта нефти из России, а вскоре после этого откажется и от российского газа. Ранее Германия выступала против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей в ЕС, а в среду представила собственный план отказа от поставок углеводородов из России (в 2021г на их долю приходилось около трети импорта нефти в Германию), напоминает Шейбе.

"На нефтяной рынок по-прежнему негативно влияют опасения по поводу спроса со стороны Китая, хотя этот крупнейший импортер нефти постепенно начал ослаблять ковидные ограничения, ударившие по производственной активности и глобальным цепочкам поставок. Мы ожидаем, что в четверг котировки Brent останутся у отметки $108/барр. Рынок ждет апрельских данных по потребительской уверенности в еврозоне, а также индекса потребительских цен еврозоны за март. Кроме того, председатель ФРС США Джером Пауэлл в сегодняшнем выступлении может просигнализировать о том, какое решение регулятор примет на заседании в мае", - указывает аналитик Sber CIB.

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